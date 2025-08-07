ATU envía al depósito vehículos de transporte público informal: 4 conductores no tenían brevete

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 30 de julio, un trágico accidente tuvo lugar en la avenida Alfonso Ugarte donde una cúster del anconero impactó violentamente contra un bus del Metropolitano tras invadir el carril exclusivo. Producto de este incidente, 3 personas perdieron la vida, incluyendo un joven de solo 24 años que se dirigía a una entrevista de trabajo.

A partir de ahí, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao inició una serie de operaciones en diversos rincones de la capital para intervenir vehículos que ofrecen el servicio de transporte público sin las condiciones mínimas para hacerlo.

ATU envía al depósito más de 10 unidades de transporte público informal

Mediante sus redes sociales, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que durante la mañana de este jueves 7 de agosto se realizó otra intervención en los cruces de las avenidas Universitaria con La Marina en el distrito de San Miguel.

Este operativo arrojó como resultado 11 unidades que fueron enviadas al depósito ya que no contaban con los permisos necesarios para transportar pasajeros por lo que ponían en riesgo su integridad.

"¡Ya no circularán más por las calles de Lima y Callao! Durante un operativo en La Marina con Universitaria (San Miguel), se intervinieron 11 vehículos que brindaban transporte público informal, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros", indicaron.

🚫 ¡Ya no circularán más por las calles de Lima y Callao! Durante un operativo en La Marina con Universitaria (San Miguel), se intervinieron 11 vehículos que brindaban transporte público informal, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. pic.twitter.com/WcdBHzSceO — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 7, 2025

4 manejaban sin brevete

Dentro de su informe, ATU indicó que cuatro conductores de estos vehículos no contaban si quiera con el brevete obligatorio para transitar por las calles de la capital. Además, una de estas unidades supera los 200 mil soles en multas por infracciones de tránsito.

"Entre las unidades intervenidas, 4 conductores no tenían brevete. Uno de ellos, con placa AMT-237, registra 14 actas de fiscalización y una deuda acumulada de S/ 216,675. Además, 6 vehículos suman sanciones por S/ 368,080. Todas las unidades fueron retiradas de circulación e internadas en el depósito de la ATU", añadieron.

Es importante precisar que, luego del accidente en la avenida Alfonso Ugarte, un hecho similar tuvo lugar en Santa Anita donde una cúster del chosicano atropelló a una mujer y dos menores de edad que iban a bordo de una moto eléctrica.

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao intervino 11 unidades que brindaban transporte público de manera informal. Todos estos vehículos fueron enviados al depósito de la entidad la cual está ubicada en el Callao.