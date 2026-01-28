Avenida Javier Prado: Conoce el plan de DESVÍOS por obra de Vía Rápida Golf-Los Frutales en La Molina

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, conductores! El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunció el inicio de la marcha blanca del plan de desvíos para la construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado, que busca mejorar el tránsito en el distrito limeño de La Molina.

Nueva Vía Rápida Javier Prado iniciará obras este jueves 29

Esta nueva autopista se ubicará en las intersecciones con las avenidas Circunvalación El Golf Los Incas y Los Frutales, en el límite de La Molina con Santiago de Surco. Según Luis Romero, gerente de Proyectos de Invermet, se estima que la obra dure 12 meses.

El proyecto busca aliviar uno de los puntos más congestionados de Lima Este y su construcción iniciará este jueves 29 de enero, luego de la marcha blanca que inició el lunes con el plan de desvíos para el transporte público y privado.

Las pruebas con desvíos parciales se vienen realizando desde el día 26 de enero y continuarán el 27 y 28. El jueves 29, se aplicará el cierre definitivo con las restricciones de tránsito correspondientes.

Según Romero, durante estos primeros días, se vienen realizando pruebas para evaluar el comportamiento del tránsito y familiarizar a conductores y vecinos con las rutas alternas.

El titular de la entidad de la MML precisó que el cierre total de la vía en el tramo intervenido se dará este jueves 29 de enero, pues comenzarán oficialmente los trabajos de construcción del nuevo paso a desnivel.

Desde esta fecha, los desvíos vehiculares se aplicarán definitivamente hasta la culminación del proyecto, en un año.

Plan de desvíos para Vía Rápida Golf-Frutales

Para los vehículos privados y de transporte pesado que se dirijan en sentido Oeste-Este (Frutales-El Golf), deberán tomar la avenida Las Palmeras hacia la izquierda, para luego dirigirse por la avenida Separadora Industrial, avenida La Molina y luego retomar su camino en la Javier Prado Este.

Otra ruta alterna es ir, por la derecha, hacia la avenida Club Golf Los Incas, tomando Circunvalación o la avenida Raúl Ferrero.

Plan de desvíos Oeste-Este para Vía Rápida Javier Prado.

Para los conductores de transporte privado que se dirijan en el sentido Este-Oeste (Frutales-El Golf), de La Molina hacia Lima, tendrán múltiples alternativas: se podrán desviar por la avenida La Molina hacia la derecha o por la Alameda del Corregidor a la izquierda.

En el caso del transporte pesado, deberá seguir el treyecto de la avenida La Molina, pasando por Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la avenida Las Palmeras.

Plan de desvíos Este-Oeste para Vía Rápida Javier Prado.

El Invermet anunció el plan de desvíos de la nueva obra de vía rápida Golf-Los Frutales en La Molina, cuya construcción iniciará esta semana y durará cerca de 12 meses.