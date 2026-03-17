Gustavo Petro denuncia "bombardeo" a Colombia desde Ecuador: "No queremos ir a una guerra"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes 16 de marzo, que su país está siendo "bombardeada" desde la frontera con Ecuador. Tras desarrollarse una nueva sesión de Consejo de Ministros en Bogotá, el mandatario hizo referencia a que una bomba fue "tirada desde un avión", delante de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

En medio de esta grave acusación, Petro señaló, además, que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, a quien le solicitó a que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere ir a una guerra.

Anuncia investigación "ataque" a territorio colombiano

El jefe de Estado colombiano descartó que los ataques hayan sido por remanentes de guerrillas y que últimamente se están reportando "muchos estallidos"; asimismo, sostuvo que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido. Mientras tanto, anunció una profunda investigación sobre el hecho denunciado.

"Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó.

Ante lo denunciado, Petro destacó que haya retirado a su país del "peligro de misiles", aunque lamentó que los mismos estén "cayendo en Ecuador" y que también hayan impactado en territorio colombiano. "La soberanía nacional se respeta (...) la bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", enfatizó.

Tensas relaciones bilaterales en los últimos meses

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta "falta de acciones" del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Inmediatamente, Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

Cabe señalar que, durante la semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país sudamericano, con el objetivo de apoyar el combate contra los grupos de crimen organizado internacional.

Desde Colombia ratifican los ataques en su país, las tensiones diplomáticas podrían agudizarse mucho más en las próximas semanas.