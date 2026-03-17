Honor y Democracia no ha decidido sobre confianza al Gabinete Miralles: "La mayoría no estamos en contra", asegura Cueto

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista José Cueto aseguró que, hasta el momento, los integrantes de la bancada a la que pertenece, Honor y Democracia, no han tomado una decisión respecto a si otorgarán o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Denisse Miralles, el cual será solicitado este miércoles 18 de marzo.

Escucharán a Miralles frente al Pleno

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que sus colegas tomarán una decisión final, mañana, luego de que la presidenta del Consejo de Ministros exponga su plan de Gobierno ante las diferentes problemáticas que aquejan a la ciudadanía.

"No hemos tomado una decisión, lo vamos a hacer el día de mañana después de escucharla. En principio, diría que por lo menos la mayoría de nosotros no estamos en contra de darla el apoyo. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo", dijo a Canal N, este lunes 17 de marzo.

Es así que, según Cueto, durante la reunión que mantuvieron con la premier Miralles, los integrantes de Honor y Democracia han dialogado y logrado intercambiar algunas ideas, las cuales habrían sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo para analizarlas y posiblemente añadirlas a sus planteamientos.

Mayoría estaría a favor del Gabinete Miralles

A pesar de ello, han decidido esperar la exposición de Miralles frente al Pleno del Congreso, en una sesión que se llevaría a cabo en horas de la tarde este miércoles 18 de marzo. A raíz de ello, analizarán el enfoque se dará en comparación con el que presentó en un primer momento. "Creo que es lo mismo que han estado conversando con otras bancadas", añadió.

Cabe mencionar que, si bien no se ha tomado una decisión final en torno al voto de confianza, la mayoría de los integrantes de la bancada tendrían una postura de votar a favor del Gabinete Miralles, según Cueto. Al no haber llegado a un acuerdo, se ha optado porque cada uno tenga la libertad de votar de acuerdo a sus ideas.

"Yo no estoy en contra del Gabinete, por lo menos lo que he conversado, me parece algunas opciones, sobre todo haber escuchado la parte de lo que están haciendo, lo que ya han logrado para el tema de la inseguridad que va a ayudar", enfatizó Cueto.

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José Cueto, congresista: No hemos tomado una decisión si dar o no el voto de confianza al gabinete Miralles en Honor y Democracia. En principio, la mayoría de nosotros no estamos en contra de darle el apoyo



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Es así como, la bancada Honor y Democracia aún no define su decisión final sobre el voto de confianza que solicitará el Gabinete Miralles, este miércoles. A pesar de ello, la mayoría de integrantes estarían a favor de otorgar dicha cuestión.