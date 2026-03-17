Israel afirma haber matado a Alí Larijani, líder de Seguridad de Irán, en un ataque aéreo

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel afirmó haber matado a Alí Larijani, líder del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo. De acuerdo a los expertos, Larijaní se convirtió en el hombre con más poder del país persa tras el fallecimiento del líder supremo iraní Alí Jameneí, quien fue sucedido por su hijo Motjaba.

Israel afirmó haber matado a Alí Larijani

Este martes 17 de marzo, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, anunció que el Ejército de Israel había matado al jefe de Seguridad de Irán, Alí Larijani. Además, indicó que en el mismo bombardeo también se ha conseguido acabar con la vida de Gholamreza Soleimani, líder de las fuerzas paramilitares Basij.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el General Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados", manifestó el ministro.

Tras el anuncio del deceso de Alí Larijani por parte de Israel, en su cuenta oficial de X se ha publicado una carta escrita a mano, supuestamente redactada por el propio dirigente iraní y sin relación aparente con la noticia, en la cual lamenta la muerte de miembros de la Marina iraní.

Hay que indicar que, la misiva no presenta fecha y hasta el momento las autoridades iraníes no han confirmado su fallecimiento. De ser cierto ello, su eliminación se sumaría a la del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, durante el inicio de la guerra desatada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Alí Larijani: una figura clave en Irán

Alí Larijani es considerado una de las figuras más influyentes del sistema de Irán e inclusive ha sido descrito por la prensa de Medio Oriente como el hombre más importante solo por detrás de otras autoridades como Motjaba Jamenei, actula líder Supremo del país persa.

La última vez que realizó una aparición pública fue el pasado viernes durante una participación junto a otros responsables y diversas personas en Teherán para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra.

Y ayer lunes difundió un mensaje en el que criticó a varios países musulmanes por no respaldar a su país y aseguró que Estados Unidos e Israel se encuentran en "un aprieto estratégico".

Lejos de avistarse el final de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto parece enquistarse cada vez más. En dicho contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército de Israel ha matado a Alí Larijani. Además, también indicó que se acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, líder de las fuerzas paramilitares Basij.