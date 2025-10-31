Basura acumulada en Chorrillos se ha generado por temas administrativos y deudas, señala alcalde

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, reconoció que la acumulación de basura en el Asentamiento Humano Buenos Aires no es un problema reciente, sino que se viene registrando desde hace más de un mes. En declaraciones para Exitosa, Cortez explicó que esta situación responde a un problema administrativo dentro de la gerencia municipal.

Según indicó, los camiones recolectores salen a cumplir sus rutas, pero no pueden completar el proceso de disposición final debido a que la municipalidad mantiene deudas con la empresa encargada del destino final de los residuos.

"Nuestros camiones salen, pero lamentablemente se llenan las madrinas y no pueden hacer el destino final", señaló el alcalde.

Cortez asumió la gestión hace solo 24 horas, tras la salida del anterior alcalde, y aseguró que el problema no surgió en su corto periodo de mandato, sino que es una consecuencia directa de la falta de pagos y desorden administrativo acumulado en la comuna.

"La municipalidad tiene una serie de deudas"

El burgomaestre precisó que la Municipalidad de Chorrillos enfrenta una deuda millonaria, no solo con los proveedores del servicio de limpieza, sino también con su propio personal. "La municipalidad tiene una serie de deudas que no solo es con este proveedor, sino con muchos otros", declaró Cortez.

Además, reveló que existen trabajadores municipales que no reciben sus sueldos desde hace tres meses, lo que agrava aún más la crisis financiera. Según sus estimaciones, el pasivo total asciende a cerca de 20 millones de soles, sumando los compromisos pendientes con proveedores y empleados.

Cortez calificó esta situación como un "hueco financiero" heredado, que ahora le corresponde asumir. "A mí me toca y me corresponde asumir ese pasivo", afirmó. El alcalde también destacó que este tema ya había sido advertido anteriormente en las sesiones de consejo municipal, donde se había cuestionado la falta de pagos a los proveedores del servicio de recolección.

Acciones para enfrentar la emergencia ambiental

Ante esta crisis, Richard Cortez aseguró que su administración ya ha iniciado las coordinaciones con los proveedores para establecer un cronograma de pagos que permita retomar la recolección regular de residuos. "Estamos tratando de coordinar con algunos proveedores para hacer un cronograma de pagos", explicó.

El nuevo alcalde enfatizó que su prioridad inmediata es restablecer el servicio de limpieza pública, al tiempo que se realiza una evaluación integral de las deudas municipales. Asimismo, anunció que se investigará cómo se generó un déficit tan grande en la gestión anterior.

Mientras tanto, los vecinos del Asentamiento Humano Buenos Aires, en Chorrillos, continúan viviendo entre cerros de basura, lo que ha generado malestar y preocupación por el riesgo sanitario. Richard Cortez reconoció la gravedad de la situación y prometió que su gestión trabajará para solucionar el problema en el menor tiempo posible.