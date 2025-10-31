Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, niega cobro indebido registrado en video: Fue manipulado

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, quien asumió tras la vacancia de Fernando Velasco, indicó que el video donde se lo ve recibiendo dinero fue "absolutamente manipulado". Por ello, ha solicitado que el denunciante presente el material original.

Investigación en curso contra alcalde

Richard Cortez, quién recientemente ingresó a la Municipalidad de Chorrillos para ocupar el cargo de alcalde, negó el cobro de una supuesta coima expuesto en un video difundido en diversos medios. Actualmente, se encuentra investigado por un presunto caso de corrupción por tal hecho.

"Tengo que aclarar que este vídeo, o en este caso esta denuncia se abrió de oficio. El Ministerio Público abrió un proceso el cual yo me he allanado en todos los sentidos, ya que el video está completa y absolutamente manipulado y editado en todos los sentidos. Tal así que la Fiscalía ha solicitado al presunto denunciante el video original para que no haya cortes en ninguna de las conversaciones"

En el registro visual se observó a Cortez, cuando tenía el cargo de teniente alcalde de Chorrillos, el recibimiento de S/5,000. Además, según se escucha en el audio, el investigado iba a recibir S/35,000 más.

Según señala el actual alcalde, ya han transcurrido casi 8 meses y no se habría presentado el video completo. Lester Amilcar Aguilar es señalado como el denunciante, según expuso el burgomaestre, de quien recibió el dinero.

"Ante una situación en la cual él exigió una reunión tras otra y tras otra porque efectivamente he tenido conversaciones con él de diferente índole dentro del sector privado", indicó.

Cortez señaló que se le ha hecho una "emboscada" y han aprovechado en editar el vídeo "en más de nueve partes", precisó.

El dinero iba a un proyecto político

La reunión, donde se entregó dinero hacia el entonces intendente de Chorrillos, habría sido en una oficina propuesta por Aguilar quien tras llamadas "constantes" habría logrado persuadir a Cortez para establecer una reunión.

"Era para un proyecto político porque yo como teniente alcalde recibo una serie de personas, amigos, familiares, personas que están interesadas en proyectos a futuro", mencionó.

Además indicó que accedió a tal encuentro por un nivel de confianza ya establecido por haber tenido otros encuentros previos con el que hoy es su denunciante, comenta. "Terminé accediendo a esa reunión sabiendo, en todo caso, que me encontraba vulnerable".

