¡BOMBAZO en tu recibo! Conoce el electrodoméstico que consume como 65 refrigeradoras y nadie te lo dice

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la vida cotidiana, los electrodomésticos se vuelven indispensables en el hogar. Sin embargo, mientras que algunos casi no impactan en el recibo de luz, otros pueden incrementar el consumo eléctrico sin que los usuarios lo noten.

Según la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A. (Hidrandina), afirmó que hay un electrodoméstico que consume mucha energía, llegando a utilizar hasta 4.500 watts.

Esta cantidad de energía, correspondería a un equivalente de 65 refrigeradoras funcionando al mismo tiempo.

¿Cuál es el electrodoméstico que consume mayor energía?

El artefacto que se considera que consume mayor energía dentro de un hogar es la cocina eléctrica. Este electrodoméstico puede alcanzar el uso de hasta 4.500 watts.

Asimismo, es importante precisar que, el consumo de este aparato depende de distintos factores como, la cantidad de tiempo en uso, la potencia y el tipo de cocina.

Estos aspectos se toman en consideración, debido a que las cocinas de inducción muestran mayor eficiencia que las eléctricas tradicionales.

Uno de los motivos por los que la cocina consume tanta energía es principalmente por la gran potencia con la que funciona, sobre todo cuando se usan varias hornillas al mismo tiempo. A diferencia de otros electrodomésticos.

Además, este equipo convierte la electricidad directamente en calor, lo que requiere bastante energía en poco tiempo. A esto se suma que suele utilizarse todos los días para preparar alimentos, lo que termina impactando de forma considerable en el recibo de luz.

Para calcular el consumo energético de los electrodomésticos, se debe convertir los vatios (W) a kilovatios (kW) dividiéndolo entre 1000.

Otros electrodomésticos que consumen energía de manera considerable

No solo la cocina eléctrica impacta en el recibo de luz. En casa hay otros aparatos que también elevan considerablemente el consumo. Por ejemplo, la ducha eléctrica puede llegar a usar hasta 3.700 watts al mes.

Asimismo, al ser un artefacto que se usa de manera regular en el día a día, puede generar incrementos de manera significativa en los recibos mensuales.

Otro de los elementos importantes en la cocina es el microondas, que, aunque no se usa todo el tiempo, también influye debido a su potencia de 1.000 watts cada vez que está en funcionamiento.

A esto se suman las secadoras de cabello (1.000 watts), que forman parte de los dispositivos que más energía consumen en los hogares.

Finalmente, tener conocimiento de estos elementos y su consumo, permiten tomar decisiones en favor del uso responsable y medido de la energía eléctrica.