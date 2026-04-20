Loreto: Midis equipa colegios de Punchana con cocinas y almacenes en beneficio de 1,710 alumnos

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lily Vásquez Dávila anunció el abastecimiento de cocinas y almacenes en favor de escolares de la zona.

La ministra expresó que la implementación de estos equipos corresponden a una apuesta por la salud, aprendizaje y el futuro del los menores de edad que asisten a las instalaciones escolares.

"Reciban alimentos de calidad, preparados en condiciones seguras y dignas", destacó la ministra

Tecnología implementada

Asimismo, según la nota de prensa, los ambientes han sido equipados con tecnología especializada que incorpora cocinas industriales, campanas extractoras, lavaderos, mesas de trabajo, refrigeradoras, estanterías metálicas y utensilios técnicos que se usan para cocinar.

De igual forma, esta instalación asegura estándares adecuados de higiene e inocuidad que, corresponden con las normas del servicio alimentario escolar del Programa de Alimentación Escolar (Pae) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Midis realiza la entrega de cocinas y almacenes mejorados e implementados en ocho instituciones educativas de la región Loreto

Incluso, la presencia de la ministra en el centro educativo N°61015 La Inmaculada, logró que se invirtieran S/143,835 en beneficio de 1148 estudiantes que asisten diariamente a las instalaciones.

En este local, la ministra también vigiló la calidad e inocuidad del servicio que brinda el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Posteriormente, se dirigió a la I.E. N°6010120 Las Malvinas, donde se invirtieron S/124,923 para cocinas y almacenes en beneficio de 562 menores de edad en etapa escolar.

¿Cuántas instituciones fueron beneficiadas?

Por medio del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, el Midis realizó la entrega de cocinas y almacenes mejorados en ocho instituciones educativas de la región Loreto.

La inversión final de esta campaña en favor de los colegio suma un total de S/1'462,740, en el marco del nuevo servicio de alimentación escolar impulsado por el sector.

"Gracias a ello, los estudiantes contarán con mejores condiciones para recibir su alimentación escolar, en espacios adecuados, seguros y dignos", explicó el ministerio.

Finalmente, esta visita por los colegios en la región de Loreto, permiten que las autoridades correspondientes conozcan las realidades de muchas familias peruanas que tienen hijos en etapa escolar.

En conclusión, esta iniciativa del Midis genera un camino por recorrer en las demás regiones que necesiten equipamiento de cocinas y almacenes en beneficio de más alumnos que no cuentan con los recursos necesarios para optimizar su experiencia en sus colegios.