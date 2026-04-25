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Peligro en la pista

¡Caos en Surco! Nuevo accidente se registra en la Vía Expresa Sur y genera alarma

Testigos advierten que este tipo de accidentes es frecuente en la zona, pese a la presencia de semáforos e inspectores, lo que advierte sobre la falta de medidas para garantizar la seguridad.

Nuevo accidente se registra en la Vía Expresa Sur y genera alarma
Nuevo accidente se registra en la Vía Expresa Sur y genera alarma (Composición Exitosa)

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/04/2026

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Un nuevo accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en el cruce de las avenidas Surco y Paseo de la República, en el distrito de Surco. 

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a. m, cuando una camioneta impactó contra un motorizado, generando preocupación entre los peatones de la zona.

Accidentes frecuentes

Según testigos, este tipo de incidentes se repite con frecuencia en este punto del distrito de Surco, pese a que el cruce cuenta con semáforos en ambos sentidos y la presencia constante de inspectores de tránsito. 

La situación ha encendido nuevamente las alertas sobre la seguridad vial en una de las vías más transitadas del distrito y las medidas que deberían tomarse en cuenta.

Imágenes del accidente muestran el fuerte impacto de la camioneta contra el vehículo menor, así como el momento en que el conductor del motorizado es arrojado varios metros, evidenciando la gravedad del choque. 

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Afortunadamente, un inspector que se encontraba en el lugar acudió de inmediato para brindar auxilio al herido. Además, vecinos y peatones coinciden en que, ante la recurrencia de estos accidentes, es urgente implementar medidas de seguridad

Algunas de ellas, podrían ser la construcción de puentes peatonales, con el fin de reducir los riesgos y proteger tanto a conductores como a quienes transitan por la zona.

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En desarrollo.

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