Comisión de Disciplina declaró infundada la apelación de Universitario por insultos racistas contra jugadores de UTC

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 declaró infundada la apelación de Universitario por los incidentes que se registraron en el Estadio Monumental donde hinchas del conjunto crema profirieron insultos racistas contra dos jugadores de UTC, de acuerdo a un documento que fue presentado por el árbitro del encuentro, Michael Espinoza.

Apelación de Universitario quedó infundada

El pasado 14 de marzo, Universitario de Deportes se enfrentó ante UTC en el Estadio Monumental por la jornada 7 del Torneo Apertura, más allá del triunfo del cuadro local, el trámite del partido se vio manchado por actos racistas contra dos jugadores del club cajamarquino, el golero Angelo Campos y el defensa Piero Serra, provenientes de la tribuna sur.

Al respecto, esta medida trae consigo una serie de sanciones drásticas que impactarán en los próximos cotejos de la 'U'. Entre estas resaltan la reducción del aforo del 30% en esa parte del coloso de Ate.

Adicionalmente, una multa de 33 mil soles así como obligación de implementar una campaña de concientización sobre discriminación a través de sus canales oficiales bajo el mensaje "Basta al Racismo".

Frente a ello, la directiva merengue liderada por Franco Velazco, administrador de Universitario se pronunció para comunicar la intención de apelar la sanción, no obstante, tras varias semanas, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 resolvió desestimar este recurso por lo que el cuadro crema deberá cumplir con las disposiciones establecidas.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el club Universitario de Deportes, contra la Resolución No. 4 emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPF (Liga de Fútbol Profesional Peruana) y notificada el 7 de abril de 2026, en el expediente L1, O - 32- 262, cita el documento.

Documento en el que se ceclaró infundada la apelación de Universitario

La 'U' ganó en el debut de 'Coco' Araujo como DT

El triunfo ante Garcilaso por 4 a 1 resucitó a la 'U' y el grupo se llena de confianza, debido a que consideran que todavía pueden pelear por el Apertura y también poder avanzar en la Libertadores.

Mientras, la administración sigue analizando hojas de vida de entrenadores, el plantel trabaja cómodo al mando de Jorge 'Coco' Araujo, quien seguirá en el banco para los duelos ante Sullana, por Liga 1 y Nacional de Uruguay, por Libertadores. Luego de eso, se definirá si continúa o no en el cargo, aunque su debut fue más que favorable.

Es así que, tras actos racistas proliferados por hinchas cremas a jugadores de UTC, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 declaró infundad la apelación de Universitario por los mencionados incidentes. Ahora, sobre el conjunto merengue recaerá sanciones drásticas.