Huancayo: Mujer que intentó registrar a bebé ajena queda libre tras declaraciones de la madre biológica

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Huancayo, una mujer de 41 años fue arrestada por intentar registrar una bebé ajena como suyo en las inmediaciones del Centro de Salud La Libertad. Sin embargo, ante la falta de pruebas e inconsistencias en este caso, la fémina quedó libre tras el testimonio de la madre biológica, que terminó por cambiar el rumbo del curso.

Recupera libertad pese a intentó registrar a recién nacida

El último jueves una mujer identificada como Eudomilia Altamirano fue detenida al intentar inscribir como su hija a una recién nacida ajena. La obstetra que la atendió fue quien descubrió la mentira y gracias a la evaluación médica se determinó que la señora de 41 años no presentaba signos recientes de haber dado a luz.

En tal sentido, las primeras declaraciones y la intervención de la trabajadora de la salud resultaron decisivas para evitar que la documentación falsa diera lugar a una partida de nacimiento irregular.

Con dicha información, los efectivos policiales procedieron a trasladar a la implicada al Complejo Policial de Millotingo. Allí, durante su interrogatorio, la detenida alegó que el menor le fue entregado por su propia mamá, una joven de 19 años, cuando se encontraba en Lima. Días después, arribó a Huancayo con el objetivo de registrarlo como si fuera suyo.

Por su parte, la madre biológica del neonato acudió a la comisaría de Villa El Salvador y aseguró haber entregado a su primogénita voluntariamente. Ese testimonio fue clave para que se procediera a liberar a la mujer detenida en Huancayo, según indicó el general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Junín.

Aunque vale precisar que, Altamirano estará libre bajo la condición de permanecer a disposición de las autoridades. Por su parte, expertos legales, en diálogo con ATV, coincidieron en que al no haber "sustracción violenta", esta imputación podría verse vinculada a trata de menores, falsificación documental o la omisión del procedimiento legal de adopción.

La bebé permanece en un albergue mientras investigaciones continúan

Hay que mencionar que tanto Altamirano como la madre biológica siguen en calidad de investigadas sin resolución final conocida. Se encuentran vinculadas a presuntos delitos de trata de personas y sustracción de identidad.

En tanto, la menor fue trasladada a un albergue del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mientras se define su situación familiar y legal. Además, se viene analizando si se podrá formalizar una adopción o si corresponderá acciones penales, dependiendo de las irregularidades detectadas por el personal médico y la Policía.

En síntesis, la mujer que fue intervenida en Huancayo por querer registrar a una bebé ajena como suya quedó en libertad luego de que la presunta madre biológica afirmara que le entregó a la recién nacida de forma voluntaria. Pese a ello, la fémina está libre bajo la condición de permanecer a disposición de las autoridades.