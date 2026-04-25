Nueva baja en Universitario: Titular del equipo crema no estará ante Alianza Atlético por lesión

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario quiere seguir en la senda de la victoria luego de la salida de Javier Rabanal y tras vencer en casa a Deportivo Garcilaso. Ahora, los cremas volverán a jugar en el Estadio Monumental, pero esta vez lo harán ante Alianza Atlético en un duelo clave para seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

Nueva baja por lesión en Universitario

Pero además de ponerle atención al campeonato local, los merengues también siguen pensando en pasar de ronda en la Copa Libertadores donde este miércoles jugará ante Nacional de Uruguay. Lamentablemente, esta seguidilla de partidos está haciendo merma a nivel físico en más de un jugador.

Una muestra de ello es Martín Pérez Guedes quien lleva varias semanas fueras de las canchas tras sufrir un desgarro en Colombia. Además, otros elementos como Lisandro Alzugaray también sufrieron estos estragos y no pudieron ser tomados en cuenta para el primer equipo.

Ahora, en las últimas horas se conoció que otro jugador del plantel se perderá el duelo ante los churres tras sufrir una dolencia física. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el defensor Caín Fara no estará el domingo en el Estadio Monumental por una lesión sufrida en uno de los últimos entrenamientos.

A pesar de no tratarse de una molestia de consideración, la intención de Jorge Araujo y su comando técnico es cuidarlo para que así pueda llegar en óptimas condiciones al duelo por Copa Libertadores del próximo miércoles.

Caín Fara será baja en la 'U' por una lesión.

"Caín Fara no estará mañana ante Alianza Atlético. Tiene una molestia en el tobillo y se decidió cuidarlo para que llegue al partido de Copa Libertadores ante Nacional", reveló el hombre de prensa en sus redes sociales.

Comisión de Disciplina rechazó apelación de la 'U'

Otro hecho que recientemente se conoció sobre Universitario, fue la decisión de la Comisión de Disciplina de la Liga 1 la cual rechazó la apelación de la U presentada días atrás. El escrito exigía al organismo rechazar la sanción impuesta por los insultos racistas que se dieron durante el partido ante UTC contra Ángelo Campos y otro futbolista.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el club Universitario de Deportes, contra la Resolución No. 4 emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPF (Liga de Fútbol Profesional Peruana) y notificada el 7 de abril de 2026, en el expediente L1, O - 32- 262", indica el documento.

En resumen, Caín Fara será baja en Universitario para el cotejo ante Alianza Atlético de Sullana tras sufrir una lesión en uno de sus tobillos.