Maricielo Effio comparte INESPERADO video y PREOCUPA a seguidores: "Me siento sola"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz peruana Maricielo Effio ha preocupado a sus miles de seguidores de las redes sociales al publicar un emotivo video en el que aparece al borde las lágrimas evidenciando que no atraviesa un buen momento en el extranjero donde radica hace un poco más de dos años.

Maricielo Effio comparte video y preocupa a fans

La catalogada como la 'Paquita peruana' recurrió a su cuenta oficial de TikTok ayer miércoles 4 de marzo para publicar un audiovisual que ha llamado mucho la atención y a su vez ha dejado en evidencia que la artista escénica no la pasa nada bien actualmente, así también lo reflejó su rostro desencajado y sus ojos llorosos.

En el material filmográfico, que se viralizó rápidamente, se observa a la también bailarina profesional con unas hojas bond en mano las cuales contenían diversas palabras que unidas formaban un mensaje que quería dar a conocer a todas aquellas personas que han seguido su carrera y a los cibernautas en general.

Pero, ¿qué decían esta especie de carteles? Estos expresaban la razón de su congoja: "Hoy solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión completa de mí. Lo prometo. Los quiero".

Generó una ola de comentarios por parte del público

Cabe señalar que el video estuvo acompañado de la popular canción 'The Winner Takes It All' de ABBA como fondo y generó una ola de comentarios de forma inmediata por parte de los usuarios de la plataforma china.

En tal sentido, cabe indicar que estas reacciones fueron de toda índole abarcando desde aquellos que fueron empáticos, algunos que contenían críticas tajantes y otros en los que le brindan el total apoyo a Maricielo Effio.

"Siempre estas cosas pasan linda, gracias por tu arte, te admiro", "Qué triste, ánimo", "Qué valiente Maricielo al mostrar tu vulnerabilidad", "Tómate tu tiempo, eres una mujer extraordinaria", "Te mando un fuerte abrazo", "Dios te dé fortaleza y consuelo", "Tú puedes", fueron algunas expresiones positivas.

No obstante, también hubo quienes tomaron a mal este video. "No tienes que victimizarte, "Vender miseria o autocompasión es lo mismo", "Demasiado drama", fueron algunos comentarios escépticos.

Es así como mediante un video publicado en TikTok, la actriz Maricielo Effio sorprendió al aparecer sollozando y afirmando que se siente sola. Esto repercutió en los cibernautas que dejaron comentarios críticos, mientras que otros expresaron su apoyo.