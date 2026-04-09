BTS en Lima: Perú es el principal país de compra de boletos en preventa para los conciertos en Latinoamérica

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por BTS ha alcanzado niveles sin precedentes en territorio nacional al posicionar a los fans peruanos como los principales compradores de entradas para su próxima gira.

Los datos proporcionados por la ticketera oficial confirman que la demanda local ha desbordado las expectativas para los espectáculos programados durante el mes de octubre.

Radiografía de la preventa de entradas

Los principales países de compra son Perú (94.37 %) , Ecuador (1.52 %) y México (0.67 %).

, Ecuador y México El tiempo de sold out fue de 2 horas en ambos días de preventa y las zonas que se agotaron más rápido fueron Oriente y Occidente.

fue de 2 horas en ambos días de preventa y las zonas que se agotaron más rápido fueron Oriente y Occidente. Las edades de quienes adquirieron boletos fueron de 18-25 años (47.49 %), de 26-35 años (25.94 %) y de 36-45 años (8.97 %). El 80 % corresponde a mujeres y el promedio de compra de entradas por persona es de 2.33.

de 26-35 años y de 36-45 años El corresponde a mujeres y el promedio de compra de entradas por persona es de El tráfico web generado es 6 millones 564,967 visitantes a la página del evento desde el 27 de marzo hasta el 8 de abril.

La cola virtual de fans conectados fue de +521K. El pico máximo de usuarios en cola fue de la siguiente manera: para el concierto del 7 de octubre +250K usuarios en simultáneo; para el concierto del 9 de octubre, +136K usuarios en simultáneo; y para el concierto del 10 de octubre, +135K usuarios en simultáneo, detalla la radiografía.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta general de BTS en Perú?

De acuerdo con Ticketmaster, la venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima iniciará el viernes 10 de abril a las 10 a.m. La venta estará habilitada para las fechas del 7, 9 y 10 de octubre.

🚨 ARMY, no te dejes engañar 🚨



No existe venta anticipada por links, grupos de WhatsApp, creadores de contenido ni sorteos de otras marcas.



⚠️ Cualquier noticia o aviso por estos medios es falso.



🎟️ La preventa ARMY MEMBERSHIP será únicamente desde el 7 de abril a las 10:00... pic.twitter.com/kNg1Dt2L4S — Ticketmaster Perú (@TicketmasterPE) April 6, 2026

Acceso a la preventa

Para participar en esta nueva fecha tome en cuenta las siguientes indicaciones:

• Solo los fans con ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y registro previo válido en Weverse podrán acceder a la preventa.

• La preventa se iniciará el miércoles 8 de abril a las 10:00 a. m. (hora de Lima) a través de ticketmaster.pe

• La venta general para las tres fechas (7, 9 y 10 de octubre) comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a. m. (hora de Lima).

Prepárate para comprar

En eventos de alta demanda, la preparación es clave. Para aumentar tus posibilidades, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Ingresa con anticipación a ticketmaster.pe

• Asegúrate de tener tu cuenta activa y sesión iniciada

• Verifica tus medios de pago

• Define previamente la zona que deseas

Se recuerda que todas las entradas estarán disponibles únicamente a través de Quentro, la app oficial, lo que garantiza un acceso más seguro y evita duplicaciones o fraudes.