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La fiebre del K-Pop

BTS en Lima: Perú es el principal país de compra de boletos en preventa para los conciertos en Latinoamérica

Perú se ha consolidado como el mercado más importante para el fenómeno K-pop en Latinoamérica tras alcanzar el primer lugar en la compra de boletos para los próximos conciertos de BTS.

Perú es el primer lugar en la compra de boletos para los próximos conciertos de
Perú es el primer lugar en la compra de boletos para los próximos conciertos de Composición Exitosa

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/04/2026

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La fiebre por BTS ha alcanzado niveles sin precedentes en territorio nacional al posicionar a los fans peruanos como los principales compradores de entradas para su próxima gira. 

Los datos proporcionados por la ticketera oficial confirman que la demanda local ha desbordado las expectativas para los espectáculos programados durante el mes de octubre.

Radiografía de la preventa de entradas

  • Los principales países de compra son Perú (94.37 %), Ecuador (1.52 %) y México (0.67 %).
  • El tiempo de sold out fue de 2 horas en ambos días de preventa y las zonas que se agotaron más rápido fueron Oriente y Occidente.
  • Las edades de quienes adquirieron boletos fueron de 18-25 años (47.49 %), de 26-35 años (25.94 %) y de 36-45 años (8.97 %). El 80 % corresponde a mujeres y el promedio de compra de entradas por persona es de 2.33.
  • El tráfico web generado es 6 millones 564,967 visitantes a la página del evento desde el 27 de marzo hasta el 8 de abril.

La cola virtual de fans conectados fue de +521K. El pico máximo de usuarios en cola fue de la siguiente manera: para el concierto del 7 de octubre +250K usuarios en simultáneo; para el concierto del 9 de octubre, +136K usuarios en simultáneo; y para el concierto del 10 de octubre, +135K usuarios en simultáneo, detalla la radiografía.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta general de BTS en Perú?

De acuerdo con Ticketmaster, la venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima iniciará el viernes 10 de abril a las 10 a.m. La venta estará habilitada para las fechas del 7, 9 y 10 de octubre.

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Acceso a la preventa

Para participar en esta nueva fecha tome en cuenta las siguientes indicaciones:

• Solo los fans con ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y registro previo válido en Weverse podrán acceder a la preventa.

• La preventa se iniciará el miércoles 8 de abril a las 10:00 a. m. (hora de Lima) a través de ticketmaster.pe

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• La venta general para las tres fechas (7, 9 y 10 de octubre) comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a. m. (hora de Lima).

Prepárate para comprar

En eventos de alta demanda, la preparación es clave. Para aumentar tus posibilidades, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Ingresa con anticipación a ticketmaster.pe

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• Asegúrate de tener tu cuenta activa y sesión iniciada

• Verifica tus medios de pago

• Define previamente la zona que deseas

Se recuerda que todas las entradas estarán disponibles únicamente a través de Quentro, la app oficial, lo que garantiza un acceso más seguro y evita duplicaciones o fraudes.

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