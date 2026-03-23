Las acciones de la agencia de K-pop HYBE cayeron tras el concierto de regreso de la banda BTS

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El retorno a los escenarios de la banda de K-pop BTS generó altas expectativas no solo en los fanáticos de su natal Corea del Sur sino a los que se encuentran en otras partes del mundo. Sin embargo, las acciones de HYBE cayeron tras el concierto de regreso de la agrupación, según reportó el reconocido medio BBC.

BTS: las acciones de la agencia de K-pop HYBE cayeron

HYBE, agencia que maneja la carrera de la famosa banda de K-pop BTS, ha sufrido una caída en el precio de sus acciones, de acuerdo a un reporte realizador poe BBC, este lunes 23 de marzo. Ello, luego de que no se alcanzara el número de asistentes previstos en el concierto de regreso de la agrupación celebrado en Seúl, el reciente sábado.

El show llevado a cabo en la plaza Gwanghwamun era muy esperado debido a que luego de casi cuatro años Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin, tiempo en el que cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, se volvieron a reunir para hacer lo mejor que saben: cantar y bailar sobre el escenario.

Tan altas eran las expectativas que el evento fue transmitido en Netflix mediante un programa titulado "BTS: The Comeback Live Arirang" y en paralelo formó parte de la campaña del lanzamiento del quinto álbum del grupo surcoreano, el cual se comercializó desde el pasado viernes.

Como vemos, esto generó muchas expectativas con la asistencia a este show de BTS. No obstante, de acuerdo a una información difundida por BBC asistieron aproximadamente 104 mil personas, menos de la mitad de lo que estimaban estarían presentes que eran 250 mil aficionados.

A ello se suma que el medio de comunicación de Corea del Sur, Korea JoonAng News, las acciones de la destacada agencia cayeron casi en un 15%, alcanzando de esta forma su nivel más bajo en cuatro meses.

Venta masiva del nuevo disco de BTS

Pese a este panorama negativo, la agrupación BTS tuvo una venta masiva de su nuevo disco 'Arirang', el cual está compuesto por un total de 14 canciones en su mayoría en inglés que fueron combinados con sonidos tradicionales de su país.

Pese a haber tenido gran expectiva con el regreso después de casi cuatro años de ausencia de la banda surcoreana de K-pop BTS, la cual representa, la agencia HYBE ha sufrido una caída en sus acciones debido a que el número de asistentes estimados al concierto celebrado no fue alcanzado. Solo acudieron 104 mil personas, cuando se pretendía que fuesen 250 mil fanáticos.