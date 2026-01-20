Caso Chifagate: Abogado de empresario Zhihua Yang denuncia una "movida oscura detrás del show mediático"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del escándalo alrededor del caso 'Chifagate', agraviado por las nuevas imágenes donde el presidente José Jerí aparece con lentes oscuros en el local comercial del empresario chino Zhihua Yang pese a estar clausurado, el abogado de Yang insinuó un complot mediático.

Abogado de Zhihua Yang se pronuncia

En diálogo con Exitosa, el abogado del empresario, Edwin de la Cruz, se pronunció como su portavoz y afirmó que existe una "movida oscura detrás del show mediático" contra su defendido, al cual el presidente dijo conocer "de tiempo atrás" en el video donde ofrece disculpas públicas el pasado domingo.

Según consideró, el escrutinio mediático que han generado las reuniones también responden a la proximidad con las Elecciones 2026.

"Estamos a puertas de los procesos electorales y me parece que hay una movida oscura detrás de este show mediático contra mi defendido, el señor Johnny Yang", sostuvo el letrado.

De la Cruz también se refirió a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez y sostuvo que este busca reducir las reuniones entre Jerí y Yang a una "pugna geopolítica entre Estados Unidos y China".

En ese sentido, negó que el empresario haya "emboscado" al jefe de Estado como indicó Álvarez, y calificó a los cuestionados encuentros como "reunión amical".

"Una ignorancia extrema del primer ministro Álvarez el hecho de reducir esta reunión amical a un problema geopolítico. Es una pena que haya en el país una crisis política, una crisis de responsabilidad, un Congreso corrupto rechazado por el 99% de la población. ", afirmó.

Además, el abogado de Zhihua Yang señaló que el premier "no está tan centrado" respecto a la situación y consideró que "quiere dar un paso al costado".

Jerí lleva 24 horas sin aparecer públicamente

A horas de la mañana de este martes 20 de enero, Exitosa pudo constatar que la comitiva presidencial se encontraba en los exteriores de la Estación de Desemparados, a las afueras del Palacio de Gobierno. Esto podría indicar que el mandatario se encontraría dentro.

Sin embargo, ya son más de 24 horas durante las que Jerí, cuyo estilo de gobierno se ha caracterizado por ser uno abierto a los medios y de alta exposición, no se ha pronunciado ni mostrado de manera pública.

Los únicos altos funcionarios que han salido a declarar públicamente han sido el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Defensa, César Díaz.

Por un lado, el premier salió en defensa del jefe de Estado tratando de defender la posición que Jerí ya marcó horas previas a la difusión de las nuevas imágenes la madrugada de este domingo: no cometió ningún "acto irregular".