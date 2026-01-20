Caso 'Chifagate': Programan citación de José Jerí al Congreso para el miércoles 21 de enero

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por reuniones con empresario chino

José Jerí se pone a disposición del Congreso por "Chifagate"
José Jerí se pone a disposición del Congreso por "Chifagate" (Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/01/2026

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por Elvis Vergara, programó la cita para que el presidente José Jerí brinde sus declaraciones ante las cuestionadas reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. La reunión está establecida para el miércoles 21 de enero a las 2:00 de la tarde.

Citado para el miércoles 21 de enero 

José Jerí tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos tras las revelaciones periodísticas que lo relacionan con el empresario chino Zhihua Yang. Así, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, programó que el jefe de Estado acuda al Palacio Legislativo este miércoles 21 de enero a las 2:00 de la tarde.

"Se convoca a usted a la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a realizarse de manera semipresencial, el miércoles 21 de enero de 2026, a las 14:00 en la sala "Miguel Grau Seminario", indica el documento.

Noticia en desarrollo...

