BTS en Lima: Anuncian que banda de K-Pop NO realizará el concierto programado para el 10 de octubre

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

BTS cancelará su concierto del 10 de octubre, según informó BigHit Music, la agencia que los representa, dejando a miles de armys pendientes de más información sobre la nueva fecha y los ajustes en el tour.

BTS y su concierto del 10 de octubre

Tras varios años de pausa, BTS retomó su actividad musical con una gira mundial que incluye a Lima como una de sus paradas más esperadas.

Al principio, BTS tenía planeado presentarse en Lima el 9 y 10 de octubre de 2026, y todos los armys estaban más que emocionados.

Sin embargo, BigHit Music, la agencia que maneja a BTS, informó que los conciertos se adelantan a jueves 8 y viernes 9 de octubre, quedando cancelado el del 10.

¿Dónde serán los conciertos de BTS?

Aún no se sabe oficialmente en qué estadio se harán los conciertos de BTS en Lima. Pero viendo la magnitud del evento y la experiencia internacional de la banda, todo apunta a dos opciones: el Estadio Nacional o el Estadio Monumental.

Los dos estadios tienen espacio y toda la infraestructura necesaria para recibir a sus armys, y ya han sido escenario de megaeventos en el pasado.

La decisión final del estadio será anunciada por Live Nation a través de sus canales oficiales, junto con toda la info sobre accesos, seguridad, horarios y zonas de ingreso para los armys.

Inicio de venta y precios de entradas

Los armys peruanos no dejan de preguntarse cuándo arrancará la venta de entradas. Live Nation y Big Hit Music confirmaron que la información sobre la ticketera y la preventa llegará pronto a través de sus páginas y redes sociales.

Por lo que se vio en otras fechas de América Latina, todo apunta a que podrían usar Ticketmaster, la plataforma que suelen usar en giras internacionales de este tamaño.

Aunque todavía no se han dado los precios oficiales, lo que se ha visto en otros conciertos de K-pop y artistas internacionales en Lima da una idea de los posibles valores:

Entradas estándar: Entre S/ 250 y S/ 500, según ubicación y visibilidad.

Entre S/ 250 y S/ 500, según ubicación y visibilidad. Entradas preferenciales y VIP: De S/ 700 a S/ 1.200, y algunos paquetes premium o experiencias exclusivas podrían superar los USD 1.000.

De S/ 700 a S/ 1.200, y algunos paquetes premium o experiencias exclusivas podrían superar los USD 1.000. Pases especiales (soundcheck o acceso anticipado): Limitados y sujetos a disponibilidad, generalmente para fans con membresía oficial.

Así, la agencia que representa a BTS confirmó que el concierto del 10 de octubre no se realizará, quedando únicamente las presentaciones de los días 8 y 9 en Lima.