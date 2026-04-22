¡Show imperdible! FAP ofrecerá festival aéreo gratuito: cuándo y dónde ver las maniobras

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima se prepara para vivir uno de los espectáculos más impactantes del año con el XVIII Festival Aéreo BALP 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú. El evento se realizará este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y promete llenar el cielo de adrenalina con maniobras de alta precisión.

El acceso será completamente gratuito, aunque requerirá registro previo, y las actividades se desarrollarán desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En una jornada pensada para toda la familia. Según la organización, se espera la asistencia de entre 25 mil y 30 mil personas durante ambos días. La mayor FAP July Coca, vocera del evento, destacó la apertura de esta celebración al público.

"Todos los vecinos de Lima están invitados a esta celebración", subrayó, remarcando que el ingreso es libre y accesible para todos.

Acrobacias que desafían la gravedad

Uno de los mayores atractivos será la participación de la Escuadrilla Bicolor, cuyos aviones realizarán maniobras acrobáticas de alta complejidad. Estas exhibiciones incluyen giros extremos y formaciones sincronizadas que reflejan años de entrenamiento especializado.

El espectáculo también contará con la presencia de los "Caballeros Azules" y el equipo de paracaidismo de las Fuerzas Especiales FAP. el equipo de paracaidismo de las Fuerzas Especiales. Su intervención promete ser uno de los momentos más impactantes, con descensos desde gran altura acompañados de banderas y estelas de humo de colores.

Sobre este despliegue, se destaca que los pilotos y paracaidistas demostrarán "agilidad y precisión" en cada maniobra, convirtiendo el cielo limeño en un escenario de alto impacto visual.

Horarios de ingreso de asistentes

Para disfrutar sin preocupaciones este espectáculo aéreo, el público debe registrarse previamente en la plataforma digital de la FAP con los datos de tu DNI.

La mayor FAP July Coca, vocera del Festival Aéreo BALP 2026, sostuvo que todos los vecinos de Lima están invitados a esta celebración, reiteró que el ingreso es libre y que se esperan entre 25 y 30 mil asistentes durante ambas fechas (sábado 25 y domingo 26).

El ingreso es peatonal, no se permitirán vehículos (ni autos, motos, bicicleta). Es obligatorio presentar tu documento de identidad físico y registrarte en este link de la FAP donde aparece un QR.

La exhibición será en dos partes: durante la mañana de 10 a.m. a 1 p.m. y luego de 2 p.m. a 5 p.m. El evento arranca a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m., con acrobacias de vértigo y saltos paracaidistas que pintarán el cielo de colores vibrantes..