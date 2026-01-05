Bypass Las Torres: Municipalidad de Lima anuncia marcha blanca para el viernes 9 de enero

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del alcalde Renzo Reggiardo, anunció que se dará inició a la marcha blanca del Bypass Las Torres desde este viernes 9 de enero próximo.

Actualmente, el proyecto cuenta con un avance entre un 92% y 96% de ejecución que permitirá agilizar el tránsito y desplazamiento de los ciudadanos que residen en Chosica.

Marcha blanca de Bypass Las Torres

El burgomaestre anunció que este 9 de enero se ha dispuesto el inicio de la marcha blanca del proyecto Bypass Las Torres, la infraestructura vial que permitirá que el tránsito de oeste a este pueda mejorar el desplazamiento de los ciudadanos que viven en Chosica.

Este proyecto vial se encuentra entre un 92% y 96% de avance y cuenta con seis carriles (tres por sentido) con un viaducto de 1,4 kilómetros. En anteriores ocasiones, Reggiardo ha declarado que el uso de este bypass reducirá el tiempo de traslado vial de una hora y media a tan solo 45 minutos de viaje.

Con el proyecto en funcionamiento, se espera aliviar de forma significativa los accesos a Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla y Santa Clara, así como en la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central.

Esta reducción en la estimación de viaje resulta de beneficio para la vida de 2 millones de ciudadanos que viven en la zona de Lima Este y principalmente para los ciudadanos que residen en Chosica.

¿Cuál será el horario inicial del Bypass Las Torres?

Al ser una fase de prueba, la marcha blanca de esta infraestructura vial tendrá un horario inicial. Por ello, el alcalde de Lima precisó que esta vía operará desde la cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, a partir del viernes 9 de enero.

Esta decisión de horario inicial se toma porque durante la presente semana se dará la instalación de luminarias y el sistema de alumbrado público, medidas cruciales para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Con ello, se busca que la vía pueda ser transitada durante el horario nocturno.

Inauguración final en febrero, indicó Reggiardo

La culminación de la obra estaría cerca. Según informó el alcalde Reggiardo la inauguración definitiva y la apertura del otro sentido de la vía (este a oeste) está programada para el mes de febrero.

Sin embargo, el cumplimiento del cronograma depende de la coordinación técnica con las empresas prestadoras de servicios para el funcionamiento total de la vía.

Por lo pronto, este viernes 9 de enero se dará el inicio a la marcha blanca del Bypass Las Torres, en sentido oeste a este, que reduciría el viaje vehicular significativamente y con un mayor impacto positivo para los residentes de Lurigancho-Chosica.