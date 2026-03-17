Barranca: detienen a policía por pedir dinero y fotos íntimas a mujer para retirar denuncia

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Huaura detuvo la tarde de este martes a un suboficial de la Policía Nacional, acusado de solicitar dinero y contenido íntimo a una mujer a cambio de favorecerla en un proceso. La intervención se realizó en la provincia de Barranca, en medio de un operativo coordinado con unidades de investigación criminal.

De acuerdo con la información oficial, el agente fue identificado como Aldo Luis Gaspar Gómez (25), quien se desempeñaba como suboficial de tercera. El efectivo habría pedido inicialmente 400 soles para retirar una denuncia, pero al no obtener respuesta, habría cambiado su exigencia por fotografías íntimas y favores sexuales.

Según Exitosa, la denunciante acudió a las autoridades tras sentirse presionada por el policía, quien presuntamente utilizó su posición para intentar obtener beneficios indebidos. La mujer rechazó los pedidos, lo que permitió activar un operativo para reunir pruebas y proceder con la detención en flagrancia.

Operativo en comisaría de Barranca

El procedimiento fue ejecutado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios junto con el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca. La intervención se realizó dentro de la comisaría, donde el suboficial fue detenido mientras cumplía funciones.

Las autoridades señalaron que el caso se investiga como presunto delito de cohecho pasivo, una figura penal que sanciona a los funcionarios que solicitan beneficios a cambio de realizar u omitir actos propios de su cargo. Tras la detención, el agente fue trasladado para las diligencias correspondientes.

Investigación en curso

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde se vienen recabando más elementos de prueba. No se descarta que existan otras posibles víctimas, por lo que las autoridades han exhortado a denunciar cualquier hecho similar.

El fiscal a cargo, Cristián Manrique Mendoza, lidera las diligencias que buscan esclarecer los hechos y determinar el nivel de responsabilidad del detenido. El objetivo es consolidar pruebas que sustenten una eventual acusación formal en los próximos días.

Un nuevo caso que vuelve a poner en debate los mecanismos de control interno dentro de la Policía y la importancia de denunciar actos de corrupción. Las autoridades han reiterado que ningún funcionario puede solicitar dinero ni favores a cambio de trámites o decisiones legales.

Hasta entonces, la detención de este suboficial en Barranca evidencia un presunto caso de corrupción policial, cohecho pasivo y solicitud de dinero y fotos íntimas, hechos que actualmente son materia de investigación fiscal.