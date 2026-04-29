VMT: Caen dos delincuentes que se dedicaban al robo de autos y celulares tras persecución policial

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En Villa María del Triunfo (VMT), la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de dos presuntos delincuentes tras una feroz persecución que terminó con un vehículo volcado y el hallazgo de un arsenal que sugiere actividades delictivas mucho más graves que el simple hurto.

Feroz persecución y vuelco de campana

El incidente se desencadenó cuando vecinos alertaron a la comisaría San Francisco de la Tablada de Lurín sobre un vehículo sospechoso realizando robos a mano armada. Al ser ubicados en la avenida 27 de diciembre, los ocupantes de una camioneta gris ignoraron la orden de detenerse, iniciando una huida desesperada.

A pesar de que un patrullero impactó la parte posterior de la unidad para frenarlos, los delincuentes continuaron su marcha. En medio del caos, dos sujetos bajaron del vehículo en movimiento para escapar a pie, mientras que el conductor siguió acelerando por la avenida Pachacútec hasta que el exceso de velocidad le hizo perder el control.

"El control del vehículo al no detenerse y continuar con la huida en inmediaciones de la avenida Pachacútec, ha perdido el control, y ha logrado darse vuelta campanas en la berma central", explicó Luis Enrique Benavides Pardo, Mayor PNP

Prontuario y hallazgos peligrosos

Los detenidos fueron identificados como Roger Pablo Pajuelo Rueda (27) y David Sergio Macías Alvarado (41). Este último cuenta con un historial criminal alarmante. Según el reporte policial cuenta con una gran cantidad de denuncias, entre ellas el intento de feminicidio y violencia familiar.

"Macías Alvarado registra 22 denuncias, por delitos de robo agravado, violencia familiar, hurto, y otros delitos más, intentos de feminicidio también, aparte tiene antecedentes, parece que ha estado en el penal".

Al registrar el vehículo siniestrado, los agentes no solo confirmaron que se trataba de una banda dedicada al asalto, sino que hallaron indicios de extorsión.

"Se encontró la cantidad de ocho celulares en su poder, se encontró munición, arma de fuego, marihuana y artefactos explosivos; entonces, al parecer se puede descartar que también estén en el tema de extorsión", detalló el Mayor Benavides.

La intervención ha permitido retirar de las calles a dos sujetos que, según la PNP, formaban una banda dedicada al robo de vehículos y asaltos al paso en Lima Sur. Sin embargo, el operativo no ha concluido totalmente.

Mientras los detenidos permanecen en la Comisaría de Tablada de Lurín para las diligencias de ley, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con el paradero del tercer cómplice que logró huir durante la persecución. Este golpe policial devuelve, momentáneamente, la calma a los vecinos de VMT, quienes viven bajo el constante asedio de la delincuencia armada.