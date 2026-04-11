Chorrillos: Dos personas fueron atacadas a balazos en los exteriores de un local donde tocaba Toño Centella

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos personas que salían de un local donde se presentó el cantante Toño Centella fueron atacadas a balazos por desconocidos en Chorrillos la noche de este viernes. Una de las víctimas tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital por la gravedad de sus heridas, mientras que la segunda huyó del lugar por sus propios medios.

Balacera tras presentación de Toño Centella en Chorrillos

Según información preliminar, el ataque ocurrió en un local llamado "La Casita del Amor", en la urbanización Delicias de Villa, en Chorrillos. Uno de los heridos responde al nombre de Gabriel Antonia Mujica, quien fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora y permanece con pronóstico reservado. La segunda víctima aún no ha sido identificada, ya que huyó del lugar tras el ataque.

La Policía informó que un grupo de sicarios llegó a las afueras del local donde se presentaba el cantante de chicha, alrededor de las 11:30 p. m. Cuando las víctimas se encontraban fuera del recinto, fueron atacadas a balazos. En total, se contabilizaron 18 casquillos de bala, lo que refleja la violencia del ataque.

Ambas víctimas intentaron escapar, pero una de ellas se desplomó tras recibir los disparos, mientras que la otra logró huir por sus propios medios. Asimismo, se resaltó que no es la primera vez que ocurre un atentado en los exteriores del local, e incluso también en su interior.

También es importante indicar que anteriormente la Municipalidad de Chorrillos ya ha clausurado el local. Mientras tanto, los dueños del establecimiento han evitado dar declaraciones a los medios de comunicación, y los vecinos de la zona piden que el local sea clausurado definitivamente, ya que temen ser alcanzados por una bala perdida.

🔴🔵 Chorrillos: Dos personas fueron atacadas a balazos en los exteriores de un local de eventos donde tocaba Toño Centella



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Ataques extorsivos a Toño Centella

El febrero de este año, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un local vinculado al cantante Toño Centella, ubicado en el distrito de Carabayllo. Esta no sería la primera vez que el lugar sufre este tipo de atentados.

El equipo de Exitosa llegó hasta la cuadra 2 de la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, distrito de Carabayllo, donde la madrugada de este miércoles, 4 de febrero, sujetos desconocidos detonaron un explosivo, sembrando el terror entre los vecinos de la zona.

Llamó la atención que el local afectado estaría vinculado al cantante Toño Centella. El fuerte estruendo generó pánico entre los residentes, quienes salieron despavoridos de sus viviendas tras sentir la onda expansiva, que alcanzó varias cuadras a la redonda.

Es así que, el violento ataque ha generado preocupación entre los vecinos de Chorrillos, quienes exigen mayor seguridad y el cierre definitivo del local. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables, mientras una de las víctimas lucha por recuperarse y la otra permanece no identificada tras huir del lugar.