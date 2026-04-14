Hospital Perú llega a Ica con campaña "Verte otra vez" para operar de cataratas a 137 asegurados

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Tras un recorrido por diferentes lugares del Perú, Hospital Perú de EsSalud llega a Ica con la campaña médica oftalmológica "Verte otra vez". Una iniciativa que tiene como finalidad brindar operaciones gratuitas a 137 pacientes que sufren de cataratas.

¿De dónde proviene Hospital Perú?

Hospital Perú forma parte de la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) de El Seguro Social de Salud (EsSalud), y es una unidad que programa recorrer el país en diferentes épocas del año brindando atención médica especializada y sin costo para los pacientes.

Hospital Perú

¿En dónde se llevarán a cabo las operaciones?

La campaña oftalmológica que llega a Ica será ejecutada por médicos altamente capacitados en esta especialidad. Además, cada uno de los procedimientos será realizado con equipos que cuentan con tecnología de última generación que buscan garantizar operaciones lo menos invasivas posible y una rápida recuperación.

Asimismo, estos procedimientos se llevarán a cabo en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza y serán 137 pacientes asegurados los que tendrán las intervenciones quirúrgicas.

Además, Denisse Chávez, la gerente de Oferta Flexible de EsSalud precisó que estas campañas dirigidas por Hospital Perú tienen como finalidad acerca los procedimientos médicos especializados a las zonas donde más se requiere. De esta manera, se contribuye al desembalse médico y quirúrgico a nivel nacional.

Hospital Perú opera de cataratas en Ica

¿En qué consiste la operación de cataratas?

La cirugía de catarata consta de extraer el cristalino opaco para cambiarlo por un lente intraocular artificial por medio de la tecnología. Este procedimiento es ambulatorio y es una intervención fundamental para personas de la tercera edad.

Esta población es la principal beneficiada con esta campaña oftalmológica porque pueden volver a realizar sus actividades con independencia y tener la capacidad de reconocer los rostros de sus familiares. Según la Dra. Chávez

"Recuperar la vista no solo es un tema médico, es devolver la independencia y la alegría de vivir", expresó

El programa "Verte otra vez" viene recorriendo el Perú desde su lanzamiento en el 2024 y ha logrado 2,213 operaciones exitosas en diferentes regiones como: Loreto, Cajamarca, Ucayali y La Libertad.

Finalmente, Hospital Perú reafirma con esta iniciativa su compromiso de brindar más cirugías de catarata a los pacientes asegurados que lo necesitan, contribuyendo a la reducción de una de las principales causas de ceguera tratable en el Perú y mejorando significativamente en la salud física y emocional de quienes se benefician, devolviéndole el bienestar e independencia.