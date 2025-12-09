RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Tragedia vehicular

Callao: Joven motociclista muere tras ser embestido por un auto en la avenida Faucett

Un auto impactó violentamente contra un joven motociclista causándole una muerte instantánea. Origen del siniestro aún es materia de investigación.

Joven motociclista muerte tras impacto de auto
Joven motociclista muerte tras impacto de auto (Exitosa)

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras se desplazaba por la avenida Elmer Faucett, un joven motociclista fue embestido por un automóvil. La víctima perdió la vida instantáneamente, mientras que el conductor implicado fue trasladado a una comisaria local.

Accidente en avenida Faucett

Un accidente de tránsito entre un motociclista y un automóvil ocurrió durante la noche del lunes 8 de diciembre, aproximadamente a las 10:30 de la noche del feriado.

El hecho ocurrió en la avenida Elmer Faucett cerca al cruce con la avenida Morales Duárez en el Callao. Según testigos, un joven de aproximadamente 25 años a bordo de su motocicleta descendía por el puente Quilca e intentaba ingresar a la avenida principal Elmer Faucett cuando el automóvil lo embistió violentamente. 

El carro con placa D4P-688 impactó contra el joven, quien falleció en el acto por el fuerte impacto en su contra. En el caso del conductor del vehículo, fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado hacia la comisaría Playa Rímac donde pasará los exámenes conforme a ley.

Durante la noche y madrugada del martes, efectivos policiales junto al equipo fiscal de turno iniciaron las investigaciones del accidente. Durante el desarrollo de este, el tránsito en la zona quedó restringido por unos minutos.

Entre las primeras diligencias del caso se realizó el levantamiento del cadáver de la vía de tránsito. Al lugar también llegaron peritos de criminalística y de la Fiscalía para realizar las pesquisas correspondientes y esclarecer el caso. 

Con las investigaciones se determinará cuál de los conductores fue el responsable material del accidente. Para ello, se necesitaría contar con imágenes del momento que habrían sido captadas por cámaras de videovigilancia. 

Cifras de Sinadef

Hasta quincena de noviembre del presente año, según las cifras brindadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) se habían registrado 2,551 muertes a causa de los accidentes de tránsito, lo que lo configura como una de las principales causas de fallecimiento en la ciudad.

La velocidad excesiva con las que algunos conductores manejan por la ciudad, al no contar con precaución, es lo que genera los fuertes impactos y posteriores fallecimientos. 

En el caso del accidente contra el joven motociclista, aún estaría por determinarse cuál de los conductores manejó imprudentemente y fue parte de una responsabilidad compartida.

