¡Terrible! Sicario dispara contra mujer embarazada: Está en UCI y su bebé lucha por sobrevivir

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento ataque de un sicario dejó a una mujer embarazada al borde de la muerte y a su bebé luchando por sobrevivir. El hecho ocurrió cuando un sujeto armado llegó en motocicleta y abrió fuego sin piedad, desatando terror. La víctima permanece en estado crítico, mientras médicos hacen esfuerzos para salvar ambas vidas en medio de una dramática situación.

Sicario balea a mujer embarazada

La víctima fue identificada como Katherin Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años que tenía cuatro meses de embarazo. Tras recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

En medio de la angustia, los médicos lograron salvar a la bebé, quien se encuentra estable, aunque en condición delicada debido a su prematuridad. Según versiones extraoficiales, el nacimiento habría sido adelantado para poder monitorearla en una incubadora, aferrándose a la vida mientras su madre continúa en estado crítico.

El ataque ocurrió la noche del domingo 22 de marzo, en el barrio Venezuela, en Uribia, La Guajira. La joven se encontraba sentada en la terraza de su vivienda junto a su madre cuando el sicario llegó en motocicleta y disparó en repetidas ocasiones, dejando una escena de horror frente a sus familiares.

Policía inicia las investigaciones

Tras el atentado, las autoridades iniciaron un operativo para esclarecer lo ocurrido. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del ataque, lo que podría ser clave para identificar al responsable. Además, se realizaron labores de recolección de pruebas y entrevistas a vecinos para avanzar con las investigaciones.

Por ahora, los investigadores manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a un posible ajuste de cuentas o conflicto personal, mientras que la segunda no descarta que se haya tratado de una equivocación por parte del sicario, lo que agrava aún más la tragedia de una familia inocente.

Mientras tanto, los familiares de Katherin viven momentos de angustia y esperan un milagro. La bebé, frágil pero estable, representa una luz de esperanza en medio del dolor. Las autoridades continúan tras la pista del responsable, en busca de justicia para una madre que hoy lucha por su vida.

Es así que, este caso refleja la crudeza de la violencia que golpea a familias inocentes. Una madre lucha por su vida, mientras su bebé se aferra a la suya. La justicia será clave, pero también urge frenar estos hechos que dejan dolor, incertidumbre y vidas marcadas para siempre.