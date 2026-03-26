RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
Captura internacional

Tren de Aragua: Capturan en Chile a presunto integrante buscado por asesinato en SMP

Un presunto delincuente vinculado al Tren de Aragua, fue detenido en Chile por un caso de sicariato en San Martín de Porres. Tenía orden internacional y sería extraditado al Perú.

Operativo policial en Chile donde fue detenido el presunto integrante del Tren d
Operativo policial en Chile donde fue detenido el presunto integrante del Tren d (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 26/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La captura de un presunto miembro del Tren de Aragua fuera del país vuelve a poner en evidencia el alcance de esta organización criminal en distintos países de la región. Freddy Yeikol Pérez Jiménez, ciudadano venezolano de 24 años, fue detenido en Chile.

Este sujeto era requerido por la justicia peruana por su presunta participación en un caso de asesinato ocurrido en Lima. Su búsqueda se había extendido a nivel internacional debido a la gravedad del delito.

El caso está vinculado a un crimen registrado en el distrito de San Martín de Porres en 2024. Las autoridades lo señalan como presunto autor de sicariato, una modalidad delictiva asociada a redes criminales que operan en varios países.

La detención se realizó en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, como parte de un operativo coordinado. La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre policías de ambos países.

Doble tragedia en centro comercial: Dos personas fallecieron generando pánico en trabadores y asistentes
Lee también

Doble tragedia en centro comercial: Dos personas fallecieron generando pánico en trabadores y asistentes

Operativo y captura internacional

Según Infobae, la detención se logró gracias a un operativo conjunto entre la Policía de Chile, la Policía Nacional del Perú y la Interpol, lo que permitió ubicar al sospechoso tras meses de seguimiento. El sujeto contaba con una orden de captura vigente, lo que facilitó su intervención inmediata por parte de las autoridades chilenas.

De acuerdo con la información difundida, el detenido es conocido con el alias de "Yeikol" y estaría directamente vinculado a actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado. "Fue capturado con fines de extradición", indica el reporte, lo que abre el proceso para su traslado al Perú, donde deberá responder ante la justicia.

Las investigaciones apuntan a que el crimen por el que se le acusa estaría relacionado con disputas internas o actividades ilegales ligadas al control territorial. Este tipo de hechos se repite en casos asociados al Tren de Aragua, una organización que ha ampliado su presencia en varios países.

Cae banda que extorsionaba a mototaxistas de empresa 'Etsacesa' en SJL: Exigía pago de cupo diario
Lee también

Cae banda que extorsionaba a mototaxistas de empresa 'Etsacesa' en SJL: Exigía pago de cupo diario

Investigación por sicariato en Lima

El asesinato en San Martín de Porres generó alarma en su momento por la forma en que se ejecutó. La víctima fue atacada con arma de fuego en un presunto ajuste de cuentas, lo que llevó a las autoridades a vincular el caso con redes criminales. Desde entonces, Pérez Jiménez era considerado prófugo.

Según Infobae, el detenido habría escapado del país tras el crimen, lo que motivó la emisión de una alerta internacional para lograr su ubicación. Este mecanismo permitió que fuera identificado en territorio chileno, donde finalmente se concretó su captura.

La captura de Freddy Yeikol Pérez Jiménez, vinculado al Tren de Aragua y acusado de sicariato en San Martín de Porres, marca un avance en la lucha contra el crimen organizado.

¡Terrible! Sicario dispara contra mujer embarazada: Está en UCI y su bebé lucha por sobrevivir
Lee también

¡Terrible! Sicario dispara contra mujer embarazada: Está en UCI y su bebé lucha por sobrevivir

Temas relacionados captura en Chile 2026 crimen organizado Perú Freddy Yeikol Pérez Jiménez San Martín de Porres asesinato sicariato en Lima Tren de Aragua Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA