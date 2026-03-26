Tren de Aragua: Capturan en Chile a presunto integrante buscado por asesinato en SMP

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La captura de un presunto miembro del Tren de Aragua fuera del país vuelve a poner en evidencia el alcance de esta organización criminal en distintos países de la región. Freddy Yeikol Pérez Jiménez, ciudadano venezolano de 24 años, fue detenido en Chile.

Este sujeto era requerido por la justicia peruana por su presunta participación en un caso de asesinato ocurrido en Lima. Su búsqueda se había extendido a nivel internacional debido a la gravedad del delito.

El caso está vinculado a un crimen registrado en el distrito de San Martín de Porres en 2024. Las autoridades lo señalan como presunto autor de sicariato, una modalidad delictiva asociada a redes criminales que operan en varios países.

La detención se realizó en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, como parte de un operativo coordinado. La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre policías de ambos países.

Operativo y captura internacional

Según Infobae, la detención se logró gracias a un operativo conjunto entre la Policía de Chile, la Policía Nacional del Perú y la Interpol, lo que permitió ubicar al sospechoso tras meses de seguimiento. El sujeto contaba con una orden de captura vigente, lo que facilitó su intervención inmediata por parte de las autoridades chilenas.

De acuerdo con la información difundida, el detenido es conocido con el alias de "Yeikol" y estaría directamente vinculado a actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado. "Fue capturado con fines de extradición", indica el reporte, lo que abre el proceso para su traslado al Perú, donde deberá responder ante la justicia.

Las investigaciones apuntan a que el crimen por el que se le acusa estaría relacionado con disputas internas o actividades ilegales ligadas al control territorial. Este tipo de hechos se repite en casos asociados al Tren de Aragua, una organización que ha ampliado su presencia en varios países.

Investigación por sicariato en Lima

El asesinato en San Martín de Porres generó alarma en su momento por la forma en que se ejecutó. La víctima fue atacada con arma de fuego en un presunto ajuste de cuentas, lo que llevó a las autoridades a vincular el caso con redes criminales. Desde entonces, Pérez Jiménez era considerado prófugo.

Según Infobae, el detenido habría escapado del país tras el crimen, lo que motivó la emisión de una alerta internacional para lograr su ubicación. Este mecanismo permitió que fuera identificado en territorio chileno, donde finalmente se concretó su captura.

La captura de Freddy Yeikol Pérez Jiménez, vinculado al Tren de Aragua y acusado de sicariato en San Martín de Porres, marca un avance en la lucha contra el crimen organizado.