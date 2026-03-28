Fernando Armas muy afectado por el fallecimiento de su amigo Manolo Rojas: "Un dolor profundo"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En diálogo con Exitosa, Fernando Armas compartió su impresión sobre el fallecimiento de Manolo Rojas. El humorista, quien fue compañero del difunto artista, expresó pesar por la pérdida de su amigo.

Fernando Armas muy afectado por el fallecimiento de Manolo Rojas

La noche del último viernes 27 de marzo, el mundo del espectáculo peruano se vio sorprendido por la inesperada muerte del emblemático cómico Manolo Rojas, a los 63 años, en exteriores de su domicilio ubicado en la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria.

Su partida a la eternidad ha calado hondo en su familia, el público que seguía su carrera, colegas del ambiente artístico así como también en sus amigos más cercanos, entre los que se encuentra Fernando Armas, quien en conversación con nuestra emisora se mostró totalmente conmovido por la noticia.

"No es fácil ver que una persona el día miércoles con tanta energía, actitud, nos despedimos, nos abrazamos y como todas las semanas esperanzados de vernos el fin de semana. Me dan la noticia en la madrugada de hoy me ha dejado casi sin dormir", sostuvo.

Trajo la memoria la primera vez que se conocieron que fue en el mítico programa "Risas y Salsa" y desde 1990 mantuvieron una amistad que perduró hasta la actualidad y desde hace cuatro años volvieron a coincidir en el elenco del 'Reventonazo de la Chola'.

Manollo Rojas mostró una actitud positiva en los días previos a su muerte

"Todos estamos tocados, la verdad que no podemos asimilar esta noticia. Es increíble que tenemos un grupo de chat de risas donde estaba el 'tío' Rossini, Lucy Bacigalupo, Patricia Alquinta, Silvia Bardales. Él estaba con mucha actitud, posteaba sus caminatas, sus ejercicios. Él ha sido inspiración de otras personas, sus comentarios eran: 'Gracias Manolo por compartir esto'", manifestó.

En tal sentido, resaltó que si bien el reconocido comediante era una persona diabética, siempre se mostraba positivo y reiteró que hasta el último miércoles "estaba bien". Sin embargo, lamentó que la vida es así que "un día estamos y mañana ya no". "Nos deja a nosotros con un dolor profundo, un vacío inmenso que es difícil de tapar", acotó.

Fernando Armas también comentó acerca de la faceta de Manolo Rojas en la música como compositor y que dicho talento fue adquirido por su hijo, quien en los úitimos días estuvo junto a él. Además, Armas reveló que cancelará un evento por la pérdida de su amigo.

Con la voz entrecortada y evidenciando su dolor, Fernando Armas se pronunció sobre el fallecimiento de su amigo y compañero Manolo Rojas. Expresó que no es fácil asimilar su pronta partida.