Campaña del DNI electrónico GRATIS en mayo 2026: ¿Conoce las fechas y quiénes son los beneficiarios?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Trámite del DNI electrónico gratuito en mayo del 2026. Conoce quiénes se verán beneficiados y dónde se realizará esta iniciativa, en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Reniec: Importancia del DNI electrónico (DNIe)

El Reniec recuerda a la ciudadanía la importancia de actualizar los datos de sus respectivos documentos de identidad y que desde agosto del 2025 solo se emite el DNI electrónico (DNIe) que ofrece varios beneficios a quienes lo portan, entre ellos:

Trámites 24/7 sin necesidad de desplazamientos. Autenticación digital en plataformas del Estado.

sin necesidad de desplazamientos. Autenticación digital en plataformas del Estado. Voto electrónico en elecciones futuras.

Seguridad reforzada: Contiene un chip con tus datos biométricos y, en su versión 3.0, cuenta con 64 llaves de seguridad, lo que hace prácticamente infalsificable y previene la suplantación de identidad.

Contiene un chip con tus datos biométricos y, en su versión 3.0, cuenta con 64 llaves de seguridad, lo que hace prácticamente infalsificable y previene la suplantación de identidad. Firma digital: Permite colocar tu rúbrica en documentos con valor legal desde tu computadora, evitando viajes a notarías o entidades públicas.

También es importante conocer que el Reniec junto a otras entidades públicas realizan campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico, dirigido especialmente a niños y adultos mayores con el objetivo de reducir barreras de acceso a la identidad y facilitar que poblaciones vulnerables cuenten con un documento actualizado y seguro.

¿En qué distrito será la campaña del DNIe gratuito?

En ese marco, a través de las redes sociales como Facebook, se reveló que se llevará a cabo una nueva jornada de campaña gratuita del DNIe, precisamente en el distrito de Carabayllo. De acuerdo al anuncio, el evento se desarrollará cada martes y jueves de todo el mes de mayo, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. en el estadio Ricardo Palma, con ingreso por la puerta número dos.

La campaña sin costo alguno irá dirigido a menores de edad (0 a 17 años) y adultos mayores (de 60 años a más). Se recomienda llegar temprano, ya que solo se ofrecen 50 tickets por día y la atención será por orden de llegada.

Las autoridades locales precisaron que la jornada será coordinada con el Reniec y es completamente gratuita. Recuerda que esta iniciativa solo estará disponible en los días y horarios programados.

Campaña gratuita del DNI electrónico en Carabayllo.

Es así como se precisó que en Lima se llevará a cabo la campaña gratuita del DNI electrónico, precisamente en Carabayllo, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad grupos específicos de la población, en todo el mes de mayo: cada martes y jueves desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.