Óscar 2026: Conoce a los nominados y los favoritos que podrían ganar la estatuilla dorada este año

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cuenta regresiva para los Premios Óscar 2026 ya comenzó y la expectativa crece entre los fanáticos del cine. La Academia reveló la lista de nominados en las principales categorías, donde destacan producciones ambiciosas, grandes directores y actuaciones muy comentadas durante la temporada de premios. Varias de estas películas llegan con fuerte impulso de la crítica y podrían dominar la gala.

En la categoría de Mejor Película compiten diez producciones: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. Entre ellas, Sinners parte como una de las grandes favoritas tras liderar el número de nominaciones, mientras Sentimental Value y Hamnet también han ganado terreno entre críticos y analistas.

Actuaciones destacadas y directores favoritos

La categoría de Mejor Actor reúne a figuras consolidadas y talentos contemporáneos. Los nominados son Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent. Aunque la competencia es cerrada, el desempeño de Jordan en Sinners lo coloca entre los favoritos.

En Mejor Actriz, las nominadas son Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia. En este grupo, Stone llega con una fuerte campaña y el respaldo de la crítica, aunque Buckley también aparece como una contendiente sólida.

La categoría de Mejor Dirección incluye a cineastas con estilos muy distintos. Compiten Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another, Joachim Trier por Sentimental Value y Ryan Coogler por Sinners. Analistas señalan que Coogler y Anderson llegan con grandes posibilidades de imponerse.

Finalmente, en la categoría de Mejor Película Internacional figuran The Secret Agent de Brasil, It Was Just an Accident de Francia, Sentimental Value de Noruega, Sirât de España y The Voice of Hind Rajab de Túnez. Entre estas producciones, Sentimental Value aparece como la favorita debido a su fuerte recepción en festivales.

¿Cuándo y dónde ver los Oscar?

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre. La gala podrá verse en televisión a través de ABC y en diversas plataformas de streaming que transmiten el evento en vivo para distintos países. En Perú, la ceremonia se podrá seguir desde la tarde.

Con este panorama, los Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se preparan para una ceremonia que promete emociones y resultados impredecibles. Mientras tanto, el público y la crítica continúan debatiendo cuáles serán los títulos y artistas que finalmente levantarán la codiciada estatuilla dorada en la gala más importante del cine mundial.