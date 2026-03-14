Protestas en Cuba se intensifican por octavo día: Ciudadanos incendian sede del Partido Comunista en Morón

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las manifestaciones en Cuba continúan por octavo día consecutivo luego de que los ciudadanos se levantaran debido a los apagones masivos que se han registrado en las principales ciudades durante las últimas dos semanas. Recientemente, se informó que los manifestantes incendiaron la sede del partido comunista de Morón.

Manifestaciones en Cuba se intensifican

Desde hace unas horas, diversos medios internacionales han reportado que manifestantes, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron a las fuerzas del régimen y lograron incendiar la sede del partido comunista en Morón, municipio de la provincia de Ciego de Ávila. Los videos se volvieron virales en redes sociales y muestran el lugar ardiendo en llamas.

El régimen cubano reprimió las protestas por octava noche consecutiva y se reportó que al menos una persona resultó herida debido a los enfrentamientos. En las calles se pudo ver a una gran cantidad de personas alzando la voz contra el régimen. "Libertad" , se les oye decir en los videos.

Horas antes de la gran protesta en Morón, el mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció en televisión nacional e internacional que mantienen negociaciones. Sin embargo, los manifestantes continúan con las multitudinarias protestas en rechazo a la falta de electricidad, la crisis de combustibles y otros problemas sociales que los aquejan desde hace años.

Cabe resaltar que las manifestaciones en Cuba iniciaron hace más de una semana, cuando decenas de ciudadanos salieron a las calles para realizar un cacerolazo, luego de que gran parte del país quedara a oscuras por una falla eléctrica central.