Magaly revela que perdió sensibilidad en las orejas tras cirugía facial, pero afirma: "Las cicatrices no se notan"

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a abordar el tema de su cirugía facial a través de redes sociales y reveló que se encuentra muy feliz con los resultados, ya que las cicatrices casi no se notan. Sin embargo, hizo una confesión que dejó sorprendidos a muchos: tras el procedimiento estético ha perdido sensibilidad en sus orejas y en la parte lateral del rostro.

Magaly muestra los resultados de su cirugía facial

La periodista de ATV hizo un video a pedido de sus seguidores, quienes le preguntaron mucho por el procedimiento que se realizó y cómo va evolucionando con los meses. Según dijo, la mayoría de personas se pregunta dónde están las cicatrices que normalmente deja una cirugía en una zona tan delicada como el rostro.

Magaly destacó que, debido a que hizo público el paso a paso de su cirugía de lifting facial, quiere que sus seguidores sepan cuál es su evolución después de dos meses de pasar por el quirófano con el reconocido médico argentino Andrés Freschi.

La periodista se acercó a la cámara con la intención de mostrar las supuestas cicatrices que tenía, pero explicó que el trabajo del médico fue tan meticuloso que las cicatrices están muy ocultas en sus orejas y cuero cabelludo.

Por otro lado, llamó la atención al confesar que ha perdido un poco de sensibilidad, aunque la está recuperando de a pocos. "No hay cicatrices. No siento mucho esta parte" , dijo mientras se tocaba la zona lateral del rostro. "La tengo un poco sin sensación. Igual las orejas, recién voy recuperando sensibilidad" , confesó.

Magaly responde críticas por su cirugía

No todos celebraron la cirugía de la 'Urraca'. Una de las que la criticó abiertamente fue la conductora de América Hoy, Janet Barboza, quien aseguró que el cuello de Magaly se ve extraño y afirmó que ella es la verdadera "Retoquitos".

Enseguida, Magaly decidió abordar las críticas que ha recibido en redes sociales y resaltó que se siente feliz con el resultado, y que eso es lo más importante. La conductora de ATV también aprovechó para señalar que su cirugía facial es parte importante de su imagen como figura televisiva.

"Cuando uno está en televisión, trabaja con su imagen. Y así yo no trabajara en televisión, toda la vida, desde chiquita, he sido coqueta. Yo no le pido permiso a nadie. A mí me resbala si me dicen 'quedaste mal' o 'quedaste bien'. Y los años que tengo, no le he pedido permiso a nadie para hacer lo que me ha dado la regalada gana", expresó.

Es así que, Magaly Medina aseguró que se encuentra tranquila, pues la sensibilidad está regresando poco a poco con el paso de las semanas. Además, reiteró que está satisfecha con los resultados de su cirugía facial, ya que las cicatrices permanecen muy bien ocultas y casi imperceptibles.