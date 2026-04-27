Corte de agua el 27 y 28 de abril en Lima: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua potable en diversos distritos de Lima Metropolitana el 27 y 28 de abril. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio, según el último comunicado de Sedapal. ¡Prepárate!

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

De acuerdo al anuncio de Sedapal, el corte de agua se ejecutará en diversos distritos de la capital este lunes 27 y martes 28 de abril debido a trabajos de mantenimiento preventivo para optimizar el servicio.

En ese marco, pide a los usuarios tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares en un determinado horario. Para mayor información brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 y saber el cronograma oficial de la suspensión del suministro y las zonas que se verán afectadas.

Distritos que no tendrán agua el 27 de abril

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en sector Villa Sol, sector Rinconada de Villa del Sol, sector El Palomar. Asimismo, Sedapal precisó que el corte del servicio en este distrito también se dará desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de este lunes en la siguientes zonas que se reflejan en la imagen:

Sin servicio en SJL.

En La Molina

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Coop. Los Constructores Ltda. Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-F1-H1-G1-G2.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Portada de La Planicie.

Sin servicio en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en las siguientes zonas del sector 372 por limpieza de reservorio:

Horario del corte de agua en Carabayllo.

¿En qué zonas será el corte de agua el 28 de abril?

Asimismo, la empresa estatal indicó en su comunicado que también habrá corte de agua el martes 28 de abril en los siguientes distritos de Lima Metropolitana.

En La Molina

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Portada de La Planicie. Cuadrante: Urb. Los Condes de la Portada Parcela 5 y 6.

en Urb. Portada de La Planicie. Cuadrante: Urb. Los Condes de la Portada Parcela 5 y 6. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Corvina, A.H. Paraje Puruchuca, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa, habilitación Las Palmeras.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, Grupo Bloqueteros, Zona Longar, Grupo Palmeras, zona Los Álamos, sector El Valle, zona Floresta, Grupo Los Frutales.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en centro poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina, Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, Asociación Casa Huerta San Diego.

En Surquillo

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta. Cuadrante: Av. Manuel Villarán, calle La Magnolia, calle Laurel Rosa, calle Palo Rosa, Av. El Sauce, Av. Tomás Marsano.

En caso pensabas lavar ropa o hacer uso del recurso hídrico el 27 y 28 de abril, verifica primero la lista de los distritos que se verán afectados con el corte de agua en Lima, según Sedapal.