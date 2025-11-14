Campaña gratuita de DNI electrónico este 17 y 18 de noviembre: AQUÍ todos los detalles

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico (DNIe) busca reducir las brechas de identificación entre los ciudadanos. Conocer todos los detalles de los eventos programados para este lunes 17 y martes 18 de noviembre, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Reniec anuncia campaña de masificación del DNI electrónico

Después de más de dos décadas, el Reniec dejó de imprimir ambos DNI convencionales (azul y amarillo) para pasar a una mayor seguridad y modernidad en la identificación. La medida quedó establecida mediante la Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC, publicada el 28 de agosto en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales de El Peruano.

Con ello, se realiza la campaña de masificación con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, en ese sentido, los trámites vinculados a este documento se realizarán con los mismos costos que tiene el DNI convencional, S/30, si lo tramitas por primera vez.

Sin embargo, en medio de esta situación, Reniec en coordinación con municipios e instituciones en el país, realiza campañas gratuitas para el acceso al DNI electrónico en zonas urbanas, rurales y periféricas. ¿El objetivo? Acercar los servicios de identificación a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad y se les permite realizar trámites de forma más sencilla y práctica, especialmente a puerta de los próximos comicios electorales.

¿Dónde se realizará el trámite gratuito del DNIe?

En ese marco, se reveló que se realizarán campañas gratuitas este 17 y 18 de noviembre. En primer lugar, a través de redes sociales se evidenció que el municipio de Lagunas, en Alto Amazonas, anunció una jornada especial el lunes para quienes necesiten obtener su DNI electrónico por primera vez o renovarlo por pérdida o caducidad.

El horario de atención será desde las 8:30 a.m. en el palacio municipal y tendrá cupos limitados, por lo que se recomienda a las personas interesadas llegar temprano.

El 17 de noviembre también se realizará la campaña gratuita en la provincia de Jauja, precisamente en el municipio de Huaripampa, en coordinación con el Reniec. ¿Cuáles son los requisitos? Pues bien, según lo dado a conocer, son los siguientes:

Niños de 0 a 17 años.

Adultos mayores a 60 años.

Personas con discapacidad.

Personas con la clasificación económica: extrema pobreza (SISFOH).

El horario de atención es desde las 9:00 a.m. en el auditorio del municipio. Esta actividad se da en marco del 161 aniversario del distrito.

Trámite gratuito de DNI electrónico.

Campaña gratuita en Apurímac

Pero no solo eso, ya que también el municipio de Maras se suma a la iniciativa y realizará la campaña en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, el 17 y 18 de este mes.

De 0 a 17 años gratuito.

De 60 años a más el DNIe será gratis.

De 18 a 19 años gratis con su ficha socioeconómica del SISFOH y sean acreditados como pobres o pobres extremos. La atención arrancará a las 9:00 a.m. en el auditorio municipal.

Es así como se anunció la habilitación de nuevas jornadas gratuitas del DNI electrónico para menores, adultos mayores y ciudadanos vulnerables en el interior del país, en coordinación con el Reniec.