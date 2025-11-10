Obtén el DNI electrónico en la campaña gratuita este 27 de noviembre: Descubre AQUÍ todos los detalles

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles de la campaña gratuita con la que podrás obtener tu DNI electrónico el jueves, 27 de noviembre del 2025. Además de los requisitos anunciados por las autoridades para poder ser uno de los beneficiarios.

Campaña gratuita para el DNI electrónico

No solo en la capital, ni en las municipalidades de Puno y Junín se realizarán en noviembre una campaña en coordinación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica, sino que también se reveló que el trámite se podrá realizar en otra región del país.

¿El motivo? Pues bien, como se sabe, Reniec inició la masificación del DNIe 3.0 con chip criptográfico, firma digital y 64 elementos de seguridad, dejando así de emitir los tradicionales DNI azul y amarillo para dar paso a un documento que promete mayor seguridad, modernidad y acceso digital.

La medida, que empezó a regir el pasado 28 de agosto, busca que millones de peruanos adopten el nuevo sistema y se beneficien de sus múltiples ventajas. En ese marco, se desarrollan distintas campañas en este mes para ayudar a reducir las brechas de identificación, especialmente en poblaciones vulnerables o de difícil acceso.

¿En dónde se realizará el trámite?

Es así como, a través de sus redes sociales, la Municipalidad de Colasay, en Cajamarca, informó de nuevas fechas de la gran campaña de documentación descentralizada en su distrito, con trámites completamente gratuitos. Según se detalla, el proceso va dirigido a niños de 0 a 17 años y mayores de 60 años.

Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Trámites gratuitos para menores:

Inscripciones por primera vez de menores.

Renovación del DNI caducado de menor de 0 a 16 años.

Renovación del DNI de 17 años, el trámite es personal.

Se resalta que los niños deben acudir acompañados de sus padres, quienes, a su vez, deben portar su respectivo DNI.

Trámites gratis para mayores:

Trámites de inscripciones por primera vez de mayores.

Mayores de 60 años (renovaciones y/o caducos).

Renovación del DNI para mayores de 18 hasta los 59 años.

Campaña gratuita de DNI en Cajamarca.

Beneficios del DNI electrónico

Entre los principales beneficios que se destacan sobre el DNI electrónico, según Reniec son los siguientes:

Rapidez: Se podrán realizar trámites en entidades públicas y privadas de manera ágil y no presencial.

Se podrán realizar trámites en entidades públicas y privadas de manera ágil y no presencial. Facilidad: Desde la comodidad de tu casa u oficina, y en cualquier momento podrás realizar trámites a través de internet.

Desde la comodidad de tu casa u oficina, y en cualquier momento podrás realizar trámites a través de internet. Autenticación digital en plataformas del Estado.

en plataformas del Estado. Voto electrónico en las próximas Elecciones Generales 2026 .

en las próximas . Fortalece la inclusión digital.

Debido a ello, la importancia de las campañas gratuitas en el país para la obtención del DNI electrónico, como el que se realizará este 27 de noviembre en Cajamarca.