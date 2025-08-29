Reniec anuncia campaña de masificación del DNIe a nivel nacional: Consulta AQUÍ los costos hasta fin de año

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) oficializó la campaña de masificación del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) a nivel nacional. Conoce aquí todos los detalles y cuáles serán los costos hasta diciembre del 2025.

Reniec anuncia campaña a nivel nacional

A través de la Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece la campaña del Reniec con el objetivo de extender el uso de este documento digital en todo el país, entre mayores y menores de edad.

Según señala la normativa, esta medida estará vigente desde el 28 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025 y que los trámites vinculados al DNIe se realizarán con los mismos costos que tiene el DNI convencional, establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Asimismo, la entidad detalla que los procedimientos que formarán parte de esta medida incluyen la inscripción, renovación, rectificación de datos y duplicado del DNI. A continuación te damos a conocer cuáles son los precios a pagar.

Importante: Los documentos azul y amarillo seguirán vigentes hasta su fecha de caducidad. ¿Qué pasa si pagué por el DNI azul o amarillo antes del 27 de agosto? El pago será válido para tramitar tu primer DNI electrónico 3.0 sin ningún costo adicional.

Masificación del DNIe: ¿Cuáles son los costos?

Durante esta campaña anunciada por Reniec, los ciudadanos podrán tramitar el proceso de inscripción del DNIe para menores y mayores de edad con los precios actuales del proceso que normalmente se tiene para el documento convencional. Estos serían los precios.

02121 por concepto de renovación por caducidad del DNI de mayor (azul convencional a primer DNI electrónico) a S/. 30 Inscripción de 17 a 19 años Inscripción extemporánea (20 años a más) Duplicado en agencias (17 años a más) Actualización de imagen y datos Actualización de domicilio. Cambio en la decisión de donar órganos Rectificación de prenombre, apellidos y otros datos. Estado civil Renovación

por concepto de renovación por caducidad del 00647 por concepto de inscripción, rectificación de prenombres, apellidos y otros datos del primer DNI de menor a S/. 16

Reniec anuncia DNI electrónico 3.0 para todos.

Aprueban campaña a nivel nacional de masificación del DNIe para mayores y menores de edad, considerando el costo del DNI convencional.

De esta manera, Reniec anuncia campaña de masificación del DNI electrónico para extender el uso de este documento digital a más peruanos, mayores y menores de edad. La medida fue ordenada en la Resolución Jefatural N° 000144-2025/JNAC/RENIEC.