Intensa llovizna sorprende a limeños HOY, martes 2 de junio: Esto dice el Senamhi sobre su duración

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa llovizna ha sorprendido a los limeños este martes 2 de junio. Diversos distritos de la capital amanecieron también con una intensa neblina, prolongándose la sensación de frío hasta la tarde. Sobre este fenómeno climatológico, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) aseguran que se extenderá para las próximas horas.

¿A qué se debe la llovizna en Lima Metropolitana?

De acuerdo con lo señalado con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, la alta humedad y llovizna reportadas esta madrugada y en el transcurso del día se deben principalmente al ingreso de los vientos del sur, según lo señalado en su Aviso Meteorológico N.º 210.

El pronóstico del Senamhi indica que esta situación meteorológica persistirá hasta las 11:59 p. m. de hoy, martes 2 de junio, en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lambayeque, Lima y Piura.

Cabe precisar que, el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa, podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal, con la posibilidad de que pueda presenciarse brillo solar por la tarde.

#ElDato #Senamhi #Minam En Lima, los distritos que presentan los mayores acumulados por llovizna son: Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho.



Las estaciones vienen registrando acumulados de hasta 0.8 mm (Villa María del Triunfo) y 0.1 mm (San Juan de Lurigancho). pic.twitter.com/e8qil4Xv6N — Senamhi (@Senamhiperu) June 2, 2026

Según lo que prevé la entidad, se esperan vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 24 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Fenómeno El Niño hasta febrero de 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de un nuevo comunicado, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento se extendería hasta diciembre del presente año, con una magnitud débil por lo pronto. Sin embargo, no se descarta que podría alcanzar la magnitud moderada en otoño.



Comunicado ➡️ https://t.co/SO1VqS2Vm3 pic.twitter.com/z1SaK3dDwO — ENFEN (@enfenperu) March 14, 2026

En ese sentido, el organismo estima que "es más probable" que El Niño Costero persista, por lo pronto, hasta febrero de 2027, con mayor probabilidad de magnitud moderada. De acuerdo con su comunicado N.º 05 -2026, para el trimestre junio - agosto se tiene previsto que las precipitaciones en la costa norte oscilen entre rangos normales, de acuerdo a la estacionalidad.

Asimismo, se espera que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa, asociados a la persistencia del calentamiento del mar en el litoral costero. En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales normales en la Región Hidrográfica del Pacífico.

Finalmente, especialistas del Senamhi recomiendan revisar diariamente el pronóstico de Lima y Callao, ya que la costa se encuentra en el contexto del Niño Costero.