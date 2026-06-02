Pamela Franco presume viaje con Christian Cueva y le dedica romántico mensaje: "Todo a tu lado es mejor"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco derrocha amor con Christian Cueva en un viaje. La cantante de cumbia no evitó demostrar el cariño que le tiene a la expareja de Pamela López y decidió lanzar un emotivo mensaje que demostraría que su relación está más sólida que nunca.

Pamela Franco y Christian Cueva en romántico viaje

Mientras aún sigue los conflictos legales con Pamela López, Christian Cueva sigue demostrando el amor que tiene hacia la cantante Pamela Franco. Esta pareja que ha remecido la farándula peruana con sus últimas declaraciones sobre sus respectivas exparejas, dieron a conocer a través de sus respectivas redes sociales, que viven su mejor momento y nada mejor que con un romántico viaje.

Fue la cumbiambera quien difundió algunas fotos de lo que es el recorrido que viene realizando junto al popular 'Cuevita'. En una de las imágenes se la ve abrazada al futbolista, luciendo unas gafas, y en el mar, para seguidamente acercar sus labios al 'pelotero' del club de fútbol Juan Pablo II.

En otra instantánea, ambos se muestran con una gran sonrisa ante las cámaras, pero lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores fue leer la descripción que Pamela Franco colocó: "Todo a tu lado es mejor", con lo que demostraría que Christian Cueva le viene demostrando su apoyo incondicional no solo en la vida privada, sino también en sus metas profesionales y artísticas.

Pamela Franco dedica emotivo mensaje a 'Cuevita'

Christian Cueva y Pamela Franco disfrutan de un entorno paradisíaco, en lo que parecería ser Panamá según el programa 'América Hoy'. Muchos calificaron, como su "luna de miel" esta escapada al extranjero y que con esas imágenes y el mensaje de la artista, dejan de lado los rumores de una posible crisis de su relación.

Por el contrario, siguen afianzando su amor y evidenciando que viven cada día el cariño que se tienen y que en reiteradas ocasiones han demostrado no solo en redes sociales, sino también en eventos públicos. Pues bien, el mensaje de Franco tuvo respuesta del futbolista: "Simplemente te amo".

Pamela Franco y Christian Cueva en romántico viaje.

Pamela López asegura que Christian Cueva la dejó sin casa

Mientras Christian Cueva se encuentra de viaje con Pamela Franco, su expareja, Pamela López se mostró entre lágrimas y no precisamente por esa escena, sino tras revelar en 'La Granja VIP' que se enteró que el futbolista la habría dejado sin casa a ella y a sus menores hijos en Trujillo.

De acuerdo a lo que la influencer contó a sus compañeros del reality de convivencia, ella tenía pensado ir a su casa con sus niños una vez concluida su participación en el show, pero ello ya no sería posible porque 'Cuevita' le cambió las chapas del inmueble, lo que la imposibilita no solo de acudir al lugar, sino de retirar sus pertenencias.

"Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue* me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo", dijo llorando por la impotencia de no poder hacer nada al respecto debido a que aún sigue en competencia dentro del reality.

Es así que pese a esa situación, Pamela Franco y Christian Cueva han optado por mostrarse cada vez más unidos públicamente. Esta vez, la pareja viajó al extranjero y fue la cantante quien lanzó un emotivo mensaje derrochando amor por el 'pelotero'.