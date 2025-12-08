Canciller Hugo de Zela defiende exposición sobre asilo en la OEA y niega derrota pese a críticas de México y Colombia

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El canciller Hugo de Zela defendió la reciente exposición del Perú sobre el asilo diplomático ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Subrayó que, hasta el momento, no existe una posición formal, pues lo presentado fue únicamente una postura política inicial.

"Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones distintas de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir", declaró en entrevista con El Comercio.

Los siguientes pasos

De Zela precisó que la siguiente etapa consistirá en la formulación de un proyecto de resolución específico, que será presentado al Consejo Permanente en un plazo de 15 a 20 días, tras la realización de sondeos informales.

El documento incluirá interrogantes sobre cómo debe aplicarse la Convención de Asilo de Caracas de 1954, si la praxis reciente se ajusta a su espíritu protector y qué modificaciones serían necesarias en caso de desviaciones.

"El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano", añadió.

Canciller confía en que el Consejo aceptará formulación del gobierno peruano.

Reacciones internacionales

Ante la consulta sobre qué países acogieron la intención del Perú en la OEA, De Zela resaltó que solo México y Colombia manifestaron una postura claramente opositora, mientras que el resto de países se limitó a realizar apreciaciones generales sobre la figura del asilo.

El canciller consideró "prematuro" hablar de victorias o derrotas, y destacó que el tema preocupa a muchos países debido a los constantes cambios políticos en la región. Incluso expresó su expectativa —aunque la calificó de "irreal"— de que México pueda reconsiderar su posición frente al asilo otorgado a la expremier Betssy Chávez.

El caso Betssy Chávez

El debate sobre el asilo cobra especial relevancia en el contexto del pedido de salvoconducto para Betssy Chávez, condenada a 11 años de prisión y actualmente refugiada en la embajada de México en Lima. De Zela aseguró que los plazos dependerán del trámite ante la OEA y que el gobierno actuará con celeridad en la parte que le corresponde.

La exposición del canciller marca el inicio de un debate regional sobre la aplicación del asilo político. Aunque México y Colombia se muestran críticos, el De Zela insiste en que aún no hay una propuesta formal y que el proceso recién inicia. El caso de Betssy Chávez se convierte en el telón de fondo de una discusión que podría redefinir toda una práctica del asilo diplomático en América Latina.