RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Diplomacia en debate

Canciller Hugo de Zela defiende exposición sobre asilo en la OEA y niega derrota pese a críticas de México y Colombia

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que aún no existe una posición formal sobre la Convención de Caracas de 1954, destacando que la propuesta peruana recién será presentada oficialmente.

Canciller presentó ante la OEA la postura política inicial del Perú sobre el uso
Canciller presentó ante la OEA la postura política inicial del Perú sobre el uso (Composición Exitosa)

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El canciller Hugo de Zela defendió la reciente exposición del Perú sobre el asilo diplomático ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Subrayó que, hasta el momento, no existe una posición formal, pues lo presentado fue únicamente una postura política inicial.

"Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones distintas de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir", declaró en entrevista con El Comercio.

Los siguientes pasos

De Zela precisó que la siguiente etapa consistirá en la formulación de un proyecto de resolución específico, que será presentado al Consejo Permanente en un plazo de 15 a 20 días, tras la realización de sondeos informales.

El documento incluirá interrogantes sobre cómo debe aplicarse la Convención de Asilo de Caracas de 1954, si la praxis reciente se ajusta a su espíritu protector y qué modificaciones serían necesarias en caso de desviaciones.

"El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano", añadió.

MTC negocia cobro de TUUA nacional: "Se está negociando para que no se cobre", según presidenta de Ositran
Lee también

MTC negocia cobro de TUUA nacional: "Se está negociando para que no se cobre", según presidenta de Ositran

Canciller confía en que el Consejo aceptará formulación del gobierno peruano.
Canciller confía en que el Consejo aceptará formulación del gobierno peruano.

Reacciones internacionales

Ante la consulta sobre qué países acogieron la intención del Perú en la OEA, De Zela resaltó que solo México y Colombia manifestaron una postura claramente opositora, mientras que el resto de países se limitó a realizar apreciaciones generales sobre la figura del asilo.

El canciller consideró "prematuro" hablar de victorias o derrotas, y destacó que el tema preocupa a muchos países debido a los constantes cambios políticos en la región. Incluso expresó su expectativa —aunque la calificó de "irreal"— de que México pueda reconsiderar su posición frente al asilo otorgado a la expremier Betssy Chávez.

Minjusdh plantea cambios legales para frenar el uso delictivo de autos robados y placas falsas
Lee también

Minjusdh plantea cambios legales para frenar el uso delictivo de autos robados y placas falsas

El caso Betssy Chávez

El debate sobre el asilo cobra especial relevancia en el contexto del pedido de salvoconducto para Betssy Chávez, condenada a 11 años de prisión y actualmente refugiada en la embajada de México en Lima. De Zela aseguró que los plazos dependerán del trámite ante la OEA y que el gobierno actuará con celeridad en la parte que le corresponde.

La exposición del canciller marca el inicio de un debate regional sobre la aplicación del asilo político. Aunque México y Colombia se muestran críticos, el De Zela insiste en que aún no hay una propuesta formal y que el proceso recién inicia. El caso de Betssy Chávez se convierte en el telón de fondo de una discusión que podría redefinir toda una práctica del asilo diplomático en América Latina.

Temas relacionados asilo diplomático Betssy Chávez Convención de Caracas Hugo de Zela OEA

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA