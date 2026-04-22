Caos en Puente Piedra: Comerciantes se resisten violentamente tras ser desalojados del mercado Tres Regiones

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada de este miércoles 22 de abril, un violento desalojo tuvo lugar en Puente Piedra donde agentes de dicha municipalidad recuperaron varios metros de espacio público en el mercado Tres Regiones. Sin embargo, comerciantes de este centro abastos rechazaron esta medida generando un violento enfrentamiento que terminó en un incendio.

Violento desalojo en mercado Tres Regiones en Puente Piedra

De acuerdo a los primeros reportes, estos vendedores habían establecido sus puestos en una zona perteneciente a la vía pública desde hace casi dos décadas. Pese a ello, indicaron que la comuna puentepiedrina no les notificó con tiempo acerca del operativo por lo que no tuvieron tiempo para llevarse sus pertenencias.

Por ello, un grupo de comerciantes se resistieron al desalojo ocasionando un enfrentamiento contra el fuerte contingente municipal. Incluso, uno de ellos lanzó un proyectil casero tipo molotov ocasionando que uno de los puestos se quemara hasta quedar en cenizas.

Exitosa acudió hasta este punto en Lima Norte para constatar lo ocurrido en la madrugada de este miércoles 22 de abril. Según indicaron varios de los comerciantes, ahora no tienen donde ir ya que lo habrían perdido todo por este operativo al que calificaron de irregular.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Puente Piedra, se efectuó el desalojo de comerciantes en el mercado Tres Regiones. Dicha gresca terminó enfrentando a las autoridades y en un incendio.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/t0owK5oNeB — Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2026

No tienen a donde ir

Luego del desalojo, más de 40 comerciantes quedaron en total abandono frente a la medida tomada por la comuna puentepedrina. Estos indicaron que no hubo un aviso previo y que solo llegó una notificación entre las 12 del medio día y las 6 de la tarde del último martes.

"Me llegó una carta de la junta directiva aduciendo que era una vía pública y que la Municipalidad nos sacaría. Nosotros como socios nunca hemos cedido espacio a la Municipalidad y sin embargo el presidente se tomó la atribución de mandar esta carta", indicó un vendedor.

Ahora, los propietarios de estos puestos destruidos piden poder ser reubicados ya que mensualmente pagaban un monto a la junta directiva del mercado.

"En ningún momento nos han venido a reubicar, han venido arbitrariamente a decirme que me salga de inmediato sin llevar un debido proceso. Se supone que uno alquila y deben darme unos meses para reubicarme, pero a pesar de estar 15 años vienen a abusar como lo han hecho ahora", añadió.

En resumen, decenas de ambulantes apostados a las afueras del mercado 'Tres Regiones' en Puente Piedra fueron violentamente desalojados que terminó con un incendio por la presencia de un proyectil tipo molotov.