Marisol rompe su silencio tras agredir a un hombre en plena vía pública: "Yo me he defendido"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de viralizarse las imágenes donde se observa a Marisol agredir hombre vía pública en plena vía pública, la 'Faraona de la Cumbia' rompió su silencio y salió a aclarar lo ocurrido, generando nuevas reacciones en el mundo del espectáculo.

Marisol y su pelea en plena vía pública

Todo comenzó cuando se difundieron imágenes en las que se observa a Marisol en un fuerte intercambio con Manuel Molleda, un parqueador de autos que trabaja en la zona de El Polo, en Monterrico.

Todo pasó en la calle, generando un montón de rebote en redes y medios de comunicación. Según lo que se aprecia en las imágenes viralizadas, la situación pasó rápidamente de una discusión verbal a un enfrentamiento físico, lo que encendió aún más la polémica.

Marisol aclara agresión en vía pública

Tras la difusión del video, Marisol decidió romper su silencio y relató su versión de los hechos sin esquivar los detalles del momento más tenso.

"Yo luego me bajo y lo encaro. Me comenzó a mentar la madre, me choleó. Yo me tuve que defender. Éramos tres mujeres. Como nos vio solas, pese a que nadie se metió a defendernos, me arme de valor a encararlo ya que el señor me estuvo insultando", señaló la cantante.

Además, agregó que la situación no terminó solo en insultos verbales, sino que también habrían existido agresiones físicas y daños a su vehículo.

"Pedí que venga a la policía. Fue a patear mi carro y a romper los espejos de mi carro. Nadie tiene derecho a discriminarte. Me ha dado una manazo también, en un acto delincuencial", afirmó Marisol.

Finalmente, la 'Faraona de la Cumbia' dejó en claro que el tema ya está en manos legales y que cuenta con respaldo jurídico para afrontar el caso: "Yo tengo mis argumentos y tengo mi buffet de abogados que están viendo el caso, pero como les digo, yo solo me defendí de las agresiones verbales y físicas de él".

Despiden a trabajador tras escándalo

En un programa de espectáculos se informó que el parqueador Manuel Molleda tendría antecedentes registrados, lo que intensificó el debate público sobre el incidente ocurrido en plena vía pública.

Asimismo, la empresa vinculada al trabajador decidió pronunciarse. Ofreció disculpas a la cantante y confirmó que el empleado fue separado de su puesto de trabajo tras lo ocurrido.

Así, Marisol rompió su silencio tras el incidente en el que se le vincula con agredir hombre vía pública, explicando su versión de los hechos en medio de la polémica que generaron las imágenes difundidas en redes y televisión.