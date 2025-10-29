Capturan presuntos implicados en asesinato de chofer en el Callao: Crimen ejecutado por banda 'Los Chukys'

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras los asesinatos de dos conductores, en menos de una semana, en la avenida Néstor Gambetta en el Callao, la Policía Nacional del Perú detuvo a dos presuntos delincuentes que estarían implicados en los crímenes, a través de un operativo.

Presuntos integrantes 'Los Chukys'

El comandante general de la PNP Óscar Arriola, detalló que, como parte de un operativo se intervino varias manzanas de la zona donde se registró el crimen perpetrado la noche del lunes 27 de octubre en contra de José Esqueche.

Como resultado incautaron el celular desde el que se enviaban las amenazas extorsivas a los transportistas de la zona, quienes denunciaron recibir mensajes durante la protesta realizada el marte 28 en horas de la mañana. "Uno de ellos ha servido para el ingreso de los chips, con los cuales se han hecho los mensajes extorsivos de las dos víctimas", indicó.

Además, aseguró que 'Los Chukys' sería la banda detrás de estos asesinatos y amenazas, a quienes se les encontró dos armas de fuego que pasaran por un peritaje para determinar si fue la usada en los asesinatos de los conductores de la avenida Néstor Gambetta u otros crímenes.

Arriola resaltó el trabajo realizado en conjunto con La Marina, serenazgo y el Gobierno Regional del Callao para hallar justicia para las víctimas y aseveró que seguirán golpeando a la delincuencia las veces que sean necesarias hasta dar con los responsables de estos terribles crímenes.

Transportistas denunciaron cobros de la PNP

Como se recuerda, durante la movilización de transportistas a lo largo de la avenida Néstor Gambetta en protesta por los asesinatos, uno de los conductores aprovechó la presencia de los medios de comunicación y denunció que efectivos policiales solicitaban el pagos de S/10 para usar las vías públicas.

Ante ello, el jefe de la PNP indicó que la versión fue recogida por la Inspectoría General para iniciar las investigaciones en contra de aquellos agentes policiales que resulten responsables.

"Vamos a ser absolutamente duros con las personas que sean identificadas, que sean ubicadas y que se hayan materializado estas conductos. Por eso es que les pedimos a la ciudadanía a la colectividad en general que denuncien, tanto las extorsiones que son vitales (...) y también los actos irregulares ilícitos que atentan contra los bienes jurídicos de la policía", indicó.

Es en el marco de estas denuncias y asesinatos que la PNP ha logrado capturar a dos presuntos implicados en los asesinatos de conductores en la avenida Néstor Gambetta en el Callao.