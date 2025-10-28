Conductor pierde la vida en el Callao: Transportistas se movilizan por av. Néstor Gambetta

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que un nuevo crimen contra un conductor de transporte público, sacudieron el Callao en medio del estado de emergencia, los transportistas decidieron movilizarse en la avenida Néstor Gambetta en protesta ante los constantes ataques.

Protestan contra atentados

Luego del asesinato del conductor de una combi de la empresa Liventur, identificado como José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, cuando manejaba por la avenida Néstor Gambetta, sus colegas salieron a las calles para mostrar su malestar y hartazgo ante la ola de crímenes que se viene registrando.

En un inicio desde horas de la madrugada se bloqueó la vía, impidiendo el flujo del tránsito con normalidad en la avenida donde se registró el crimen, pero con el pasar de las horas aparentemente la situación se había calmado, hasta que la Policía Nacional del Perú logró que se desbloquee el lugar.

Sin embargo, en horas de la mañana, los minutos de paz fueron pocos, ya que los transportistas indignados, decidieron suspender sus servicios, retomaron las fuerzas y continuaron con su manifestación volviendo a impedir el paso de las unidades y registrándose hasta enfrentamientos con la PNP.

Cabe señalar que, en medio de todo lo sucedido, las amenazas por parte los extorsionadores contra las diferentes empresas de transporte continuaron, pues la banda autodenominada como 'Los Chukis' envió un nuevo mensaje en el que se responsabilizaba del reciente homicidio.

En la misiva, acompañada por un proyectil, exigieron la comunicación de los transportistas para evitar más asesinatos: "Esto es para que todas las combis de Ventanilla y Pachacútec con dirección a Lima y Callao se comuniquen".

"Exigimos justicia, todos los que han parado, nadie trabaja. Ahorita nos estamos muriendo de miedo, tenemos hijos que mantener, tenemos deudas que pagar, nosotros vivimos de día. No nos parece justo, el día viernes mataron a uno en Néstor Gambetta, en el Callao, hoy matan a otro compañero de nosotros", declaró una compañera de la víctima.

Ataque a transportista del Callao

Según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la unidad de la empresa Liventur para disparar en reiteradas ocasiones mientras se encontraba en plena ruta. El ataque se registró en presencia de varios testigos y en una zona vigilada por las autoridades por la declaratoria de emergencia.

El chofer, conocido como 'Brujito', fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, en donde los médicos confirmaron su deceso por las graves heridas que tenía. La víctima deja a tres menores de edad en la orfandad.

Es por este terrible asesinato, el tercero en menos de dos semanas, que los transportistas del Callao han paralizado su servicio y han salido a las calles a protestar. Actualmente, se vienen movilizando por la avenida Néstor Gambetta.