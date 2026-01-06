Carabayllo: Declaran en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos del distrito por 60 días

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM), declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Carabayllo por un plazo de 60 días calendario, debido al cese parcial de la recolección y transporte destinado a cumplir esta actividad.

Cabe precisar, que la disposición del Gobierno se encuentra enmarcada en la Resolución Ministerial N.º 00361-2025-MINAM, publicada este martes 6 de enero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Acciones a realizar durante ese período

De acuerdo con el dispositivo, la Municipalidad Distrital de Carabayllo se encargará de elaborar un Plan de Acción, el cual contemple, entre otras, las actividades que se desarrollarán para atender esta problemática, señalando a los responsables de su ejecución.

El citado Plan deberá ser remitido a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM en un plazo máximo de siete días hábiles, contados desde la vigencia de la presente resolución ministerial, además de informar semanalmente los avances de su ejecución programada.

Del mimo modo, ordena a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Gobierno Regional Metropolitano de Lima, así como las entidades públicas correspondientes, adoptar las acciones complementarias que coadyuven a atender el hecho, con la finalidad de garantizar la continuidad del manejo de los residuos sólidos en el distrito de Lima norte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278.

Asimismo, la Ministerio del Ambiente se encargará de brindar asistencia técnica a la Municipalidad de Carabayllo durante el desarrollo de las actividades previstas para la implementación del Plan de Acción. No obstante, el documento no exime de las responsabilidades que hubiesen lugar a los servidores civiles de la entidad edil.

Vecinos denuncian acumulación de residuos desde Año Nuevo

Si bien es cierto que el pedido de declaratoria fue formulado por la Municipalidad de Carabayllo, tras asumir directamente el servicio de residuos sólidos debido a la resolución del contrato con la empresa que estaba a cargo de dicha función, los vecinos del distrito han denunciado reiteradamente en los últimos días la presencia acumulada de desperdicios en varios puntos de la jurisdicción.

Un equipo de Exitosa llegó este martes 6 de enero al último paradero de la avenida Universitaria, donde pudo corroborar toneladas de basura en plena vía pública, los cuales -acusan- no estarían solo días, sino meses, haciendo responsable directo de esta contaminación ambiental al alcalde distrital, Pablo Mendoza.

"Los vecinos estamos indignados porque no se ha acercado ningún camión de basura hasta ahorita. No ha venido en fiestas, no ha venido tampoco en Año Nuevo y para cualquier vecino es una incomodidad tener basura, más para personas que transitan aquí día a día (...) sino hubiese la prensa no lo hubiesen recogido, esto es lo peor que puede hacer un alcalde", denunció una residente.

Tras la promulgación de la resolución ministerial, los vecinos de Carabayllo esperan acciones inmediatas para volver a vivir en un ambiente sano, libre de cualquier foco infeccioso.