RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Su total respaldo

Presidente José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras sufrir ataque a su vivienda: "Él es un ejemplo"

Según indicó el presidente, las acciones tomadas por el alcalde de Carabayllo para ordenar su distrito han generado una respuesta de los delincuentes. Por ello mostró su respaldo a su gestión.

José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras atentado en su contra.
José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras atentado en su contra. (Presidencia)

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La madrugada del último lunes 5 de enero ocurrió un atentado a las afueras de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. Según se informó, sujetos arrojaron una granada de guerra en la fachada de su hogar como presunta represalia por las medidas que viene tomando la autoridad dentro de su distrito.

José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras el atentado

Tras este hecho, diversos funcionarios del Ejecutivo mostraron su respaldo hacia el burgomaestre y sobre la noche del lunes el propio José Jerí lo visitó luego de este siniestro. El mandatario estuvo acompañado del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para dejar en claro que el gobierno condena rotundamente este tipo de acciones.

A su salida, el jefe de Estado precisó que este tipo de atentados no han más que demostrar el buen trabajo que viene realizando el alcalde de Carabayllo ya que ellos es respuesta de la incomodidad de criminales y delincuentes.

"El alcalde es una autoridad que toma decisiones por otros y que tiene como función ordenar su ciudad y en consecuencia estas acciones de ordenar su distrito es que los delincuentes están tomando acciones. Es por eso que hemos venido ya que es la quina vez que sucedió este incidente y hemos planteado acciones de inteligencia y otras complementarias para averiguar el origen real y sobre ello tomar medidas", indicó.

José Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao: "El tiempo que sea necesario"
Lee también

José Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao: "El tiempo que sea necesario"

A su vez, indicó que Mendoza es un claro ejemplo de como las autoridades ediles deben realizar su trabajo. "Él es un ejemplo de cuando una autoridad toma una acción va encontrar un nivel de resistencia de aquellos delincuentes que justamente no le gusta que la autoridad tome decisiones", agregó. 

Nuevo Plan de seguridad ciudadana

En esa misma línea, el presidente de la República indicó que en las próximas semanas presentará el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana con el que se regirá hasta el final de su gestión y espera que el siguiente mandatario pueda continuarlo.

"Según cifras preliminares que hemos podido escuchar el día de hoy de parte del ministro de Justicia, hay indicadores que en cierta medida han disminuido pero que en los próximos días, previa validación adicional que vamos a realizar y vamos a poder presentarlas en el marco de la presentación del Plan nacional de seguridad ciudadana", precisó.

José Jerí anuncia Plan de Seguridad Ciudadana: "Que sea empleado por quien gane las próximas Elecciones 2026"
Lee también

José Jerí anuncia Plan de Seguridad Ciudadana: "Que sea empleado por quien gane las próximas Elecciones 2026"

En resumen, José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, luego que sujetos dejaran una granada de guerra a las afueras de su vivienda.

Temas relacionados alcalde de carabayllo atentado Estado de Emergencia inseguridad ciudadana José Jerí Pablo Mendoza

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA