Presidente José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras sufrir ataque a su vivienda: "Él es un ejemplo"

La madrugada del último lunes 5 de enero ocurrió un atentado a las afueras de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. Según se informó, sujetos arrojaron una granada de guerra en la fachada de su hogar como presunta represalia por las medidas que viene tomando la autoridad dentro de su distrito.

José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo tras el atentado

Tras este hecho, diversos funcionarios del Ejecutivo mostraron su respaldo hacia el burgomaestre y sobre la noche del lunes el propio José Jerí lo visitó luego de este siniestro. El mandatario estuvo acompañado del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para dejar en claro que el gobierno condena rotundamente este tipo de acciones.

A su salida, el jefe de Estado precisó que este tipo de atentados no han más que demostrar el buen trabajo que viene realizando el alcalde de Carabayllo ya que ellos es respuesta de la incomodidad de criminales y delincuentes.

"El alcalde es una autoridad que toma decisiones por otros y que tiene como función ordenar su ciudad y en consecuencia estas acciones de ordenar su distrito es que los delincuentes están tomando acciones. Es por eso que hemos venido ya que es la quina vez que sucedió este incidente y hemos planteado acciones de inteligencia y otras complementarias para averiguar el origen real y sobre ello tomar medidas", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El presidente de la República, José Jerí, visitó al alcalde de Carabayllo luego de que sufriera un nuevo atentado en su contra.



A su vez, indicó que Mendoza es un claro ejemplo de como las autoridades ediles deben realizar su trabajo. "Él es un ejemplo de cuando una autoridad toma una acción va encontrar un nivel de resistencia de aquellos delincuentes que justamente no le gusta que la autoridad tome decisiones", agregó.

Nuevo Plan de seguridad ciudadana

En esa misma línea, el presidente de la República indicó que en las próximas semanas presentará el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana con el que se regirá hasta el final de su gestión y espera que el siguiente mandatario pueda continuarlo.

"Según cifras preliminares que hemos podido escuchar el día de hoy de parte del ministro de Justicia, hay indicadores que en cierta medida han disminuido pero que en los próximos días, previa validación adicional que vamos a realizar y vamos a poder presentarlas en el marco de la presentación del Plan nacional de seguridad ciudadana", precisó.

