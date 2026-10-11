Visita oficial del papa León XIV no se ha modificado o cancelado, señala Juan Sheput

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de anunciara su próxima operación debido a un nódulo pulmonar, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió sobre la visita apostólica programada del papa León XIV al Perú, la cual se llevará a cabo entre el 11 y el 16 de noviembre.

A su salida desde el Santuario de Las Nazarenas, el miembro del Gabinete Ministerial descartó que por el momento se haya modificado o cancelado la agenda prevista del sumo pontífice que tendrá en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. En ese sentido, expresó su deseo y confianza en que en exactamente un mes pueda empezar a recorrer territorio peruano.

Insta a la población a unirse en oración por la salud del sumo pontífice

Siguiendo la línea de la presidenta Keiko Fujimori, quien a través de sus redes sociales instó a la población a unirse en oración por la salud de León XIV, Juan Sheput hizo el mismo llamamiento hacia todos la ciudadanía, frente a la intervención quirúrgica que se llevará a cabo en el transcurso de la próxima semana y que demandará el descanso del sumo pontífice como mínimo por dos semanas.

"Hasta ahora está todo en marcha, tal cual lo programado, y hay que pedirle al pueblo peruano que ore por su santidad León XIV", expresó este domingo 11 de octubre.

De acuerdo con lo dicho por el propio santo padre en la Plaza San Pedro, el nódulo se encuentra en una fase "muy temprana", por lo cual tomó la decisión de operarse, tras realizarse una serie de exámenes en los últimos días, además de tomar en cuenta la recomendación del personal médico del Vaticano. En ese sentido, el propio Robert Prevost encomendó su recuperación a las oraciones.

"Queridos: Recientemente, durante unos controles médicos, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha identificado en una fase muy temprana y está bien delimitado. Los médicos consideran oportuno intervenir y siguiendo sus recomendaciones, he decidido someterme a una operación para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", expresó desde el Vaticano.

Conferencia Episcopal Peruana de Lima se pronuncia por estado de León XIV

Tras conocerse la situación que vive el papa León, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado para encomendar la salud del santo padre al Señor de los Milagros; asimismo, también hizo un llamado de oración para que en plenitud de sus fuerzas, siga en el cumplimiento de su misión al servicio de la Iglesia Católica y de toda la humanidad.

"El Episcopado Peruano invita a todo el pueblo católico y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud de su santidad el papa León XIV, elevando a Dios, Señor de la vida y fuente de toda salud, nuestras súplicas para que lo fortalezca y le conceda la salud que requiere el cumplimiento de su misión", señala la misiva.

Conferencia Episcopal Peruana.

La operación de León XIV se da pocos días de su esperado retorno al Perú, donde no solo ofrecerá una serie de misas en cada una de las ciudades mencionadas, también sostendrá encuentros con organizaciones de la Iglesia Católica, jóvenes, representantes de la sociedad civil, entre otras.

En medio de la intervención a la que será sometido el papa León XIV, desde el Gobierno reafirman toda su predisposición para llevar a cabo su visita a nuestro país, esperando su rápida mejoría.