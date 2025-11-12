Carlos Bruce afirma que el modelo actual de Serenazgo es ineficaz y propone crear una Policía municipal

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, cuestionó el modelo actual de Serenazgo para combatir la inseguridad ciudadana y propuso la creación de una Policía municipal.

Serenazgo poco efectivo

Para el burgomaestre de Surco, el Estado viene gastando muchos recursos en un cuerpo de seguridad que "no tiene mucha efectividad, no tiene fuerza".

"Nosotros en Surco tenemos 1600 serenos ¿Sabe cuantos efectivos policiales hay para todo Surco? 200. Nosotros tenemos 109 patrulleros en rente ¿Sabe cuanto tiene la policía? 25 y de esos 25 la mitad están malogrados. Entonces estamos gastando como Estado mucha plata en un cuerpo de seguridad que no tiene ninguna arma, ninguna capacitación, ninguna especialización porque la ley se lo prohíbe"; dijo.

Señaló que la ley impide que los serenos progresen, se capaciten y se les equipe de más herramientas, con el reglamento del servicio de serenazgo se está abriendo la posibilidad de que esto cambie.

"Ahora estamos abriendo la puerta para poder capacitarlos para poder equiparlos, para empezar a pagarles más a aquellas personas que ya están capacitadas, porque los municipios no van a querer perderlos e ir transformando hacia una cuerpo más técnico", explicó.

Para el líder la comuna de Surca, la PNP debe dedicarse a los grandes delitos, como extorsión, narcotráfico, secuestro y sicariato, pero para ello los serenos deben pasar a ser una policía municipal.

Ley no protege a los serenos

Bruce reveló que la ley no protege a los serenos ante el uso de estas armas no letales, pero resaltó que el uso de estas es mucho menos perjudicial que un arma de fuego, ya que una pistola de electrochoque no quita la vida.

"La ley solo protege a la Policía Nacional cuando hace uso de su arma de fuego ante la criminalidad, yo creo que si debería haber una ley, ahora que se les da arma de electrochoque para proteger al sereno también cuando usa esa arma que va a estar documentada con la bodycam y se va a documentar, como el sereno usa un arma en legítima defensa", señaló.

Asimismo, explicó que no hay prohibición para que los civiles usen estas pistola de electrochoquepor lo que cree que se debe regularizar y normar para que solo los preparados hagan uso correcto. Es en esa línea que, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, criticó la función del serenazgo y consideró que debe evolucionar a una policía municipal.