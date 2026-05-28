Carlos Bruce afirma que serenos en Surco pueden disparar contra delincuentes con arma eléctricas: "Tienen todo el respaldo de la Municipalidad"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras los recientes hechos en los que ha estado involucrado el actual alcalde de Surco junto a su asesor Arturo Bobbio, por medio del video difundido que se observaba como Carlos Bruce realizaba la prueba de un arma eléctrica, en sus recientes declaraciones ha afirmado que los serenos pueden disparar contra delincuentes.

Declaraciones del alcalde de Surco

Ante los cuestionamientos, el alcalde de Surco dijo que el personalmente había acudido a Madrid, España para asegurarse que el uso del arma que sale en el video era segura y no había tenido ninguna repercusión en vidas humanas.

"Yo he visitado la policía municipal de Madrid el año pasado, ellos hace 8 años todos sus efectivos policiales tienen estas armas y el director general de la policía de Madrid me dijo que en 8 años nunca ha fallecido ni una sola persona, así que hay mucha gente preocupada por los derechos humanos de los delincuentes, pero yo estoy más preocupado en los derechos humanos de mis vecinos y en Surco ya tenemos las armas y vamos a disparar", enfatizó el alcalde del distrito.

En ese sentido, Carlos Bruce fue cuestionado por su reacción al ejecutar esta prueba con su asesor y luego mostrar una actitud divertida frente al hecho a lo que el negó ello.

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Carlos Bruce, alcalde de Surco, sobre críticas por disparar a funcionario con pistola eléctrica: No me importa, con esa firmeza que hemos disparado esa vez, nuestros serenos van a dispararle a todos los delincuentes que atenten contra vecinos nuestros



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Respaldo de la Municipalidad

Asimismo, el alcalde de Surco mencionó que los serenos del distrito tienen el respaldo para usar estas armas en caso sea necesario frente a un acto delictivo que se suscite en contra de los vecinos que habitan ahí.

"Los serenos van a tener todo el respaldo de la Municipalidad hasta el momento que abatan a un delincuente que atenta contra los vecinos", precisó Carlos Bruce.

Video difundido fue grabado en Octubre del año pasado

En ese sentido, Carlos Bruce mencionó que el video se suscitó en octubre del año pasado y era una situación inusual que no correspondía a que se difunda. Sin embargo, alguien grabó la escena y meses más tarde lo publicó. Un hecho al que rápidamente el alcalde y su asesor involucrado realizaron comunicados en sus cuentas oficiales dando su versión de lo acontecido.

El alcalde de Surco enfatizó que el distrito utilizará los mismos protocolos que usan los 100 cuerpos policiales en el mundo, que aplican el disparo de estas armas dado el incremento de la inseguridad ciudadana y tienen que recurrir a tecnología nueva para la protección

Finalmente, con estas declaraciones Carlos Bruce deja clara las medidas que ha tomado la Municipalidad ante los hechos delictivos que vienen ocurriendo en el distrito.