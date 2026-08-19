¿Lima le dice adiós a las lloviznas? Senamhi pronostica días más calurosos en Lima con temperaturas de hasta 30 °C

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de un período de lloviznas que azotaron Lima causando estragos en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflres, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que en los próximos días la capital tendrá días más calurosos con temperaturas de hasta 30 °C.

¿Lima le dice adiós a los días de llovizna?

A través de sus canales oficiales la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) dio a conocer su aviso meteorológico N° 328 en el que indica que desde este jueves 20 al sábado 22 de agosto el incremento de la temperatura diurna prevalecerá de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra.

Además, en este comunicado precisa que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía lo que a su vez generará que se presente un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

De igual manera, la institución encargada de estudiar y vigilar el tiempo, el clima, el agua y los recursos hídricos del país se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora principalmente durante las horas de la tarde.

Frente a este tipo de circunstancias la entidad del Estado recomienda mantenerse informado sobre la situación meteorológica y seguir las indicaciones de las autoridades.

Aviso meteorologico N° 328

Lo que sucederá del jueves 20 al sábado 22 de agosto

Cabe señalar que, el jueves 20 de agosto los valores de temperatura en la costa central en el que se encuentra la capital, oscilarán entre los 24 °C y 30 °C. También en esta fecha se espera que pueda presentarse un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en las regiones localizadas en la costa del territorio nacional.

En tanto, en el caso del viernes, 21 de agosto, en la costa central se prevé que las temperaturas fluctuarán entre 24 °C y 28 °C. Mientras que, el sábado 22 de agosto estas temperaturas variarán entre 24 °C y 27 °C,. en estas fechas prevalecerá el aumento de la temperatura diurna tanto en la costa como en la sierra

Así que ya lo saben lectores, después de los días de llovizna que experimentó Lima que generó estragos en algunos distritos, Senamhi, a través de su aviso meteorológico N° 328 en el que informa acerca de su pronóstico en el que avizora que desde este jueves 20 al sábado 22 de agosto el incremento de la temperatura diurna prevalecerá de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra.